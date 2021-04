Mamy 7283 nowe przypadki koronawirusa - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 48 osób, natomiast z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby. W szpitalach przebywa 31 612 chorych z COVID-19, a 3346 z nich jest podłączonych do respiratorów

Resort poinformował, że nowe przypadki dot. województw: śląskiego (1171), mazowieckiego (1100), dolnośląskiego (747), wielkopolskiego (720), małopolskiego (671), łódzkiego (414), pomorskiego (383), zachodniopomorskiego (356), kujawsko-pomorskiego (342), świętokrzyskiego (249), podkarpackiego (229), lubuskiego (198), opolskiego (194), lubelskiego (166), podlaskiego (135), warmińsko-mazurskiego (103).

105 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - wskazało MZ.

Mamy 7 283 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (1171), mazowieckiego (1100), dolnośląskiego (747), wielkopolskiego (720), małopolskiego (671), łódzkiego (414), pomorskiego (383), zachodniopomorskiego (356), kujawsko-pomorskiego (342), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 19, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 48 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem 2 695 327/62 133 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 31 612 chorych z COVID-19, a 3346 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objętych jest ponad 265 tys. osób.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 909 łóżek i 4557 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w niedzielę, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 31 270 chorych z COVID-19, z których 3359 było pod respiratorem. Tydzień wcześniej, 12 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 33 990 pacjentów, w tym – 3483 pod respiratorem.

Ile testów wykonano?

Ostatniej doby wykonano 47 649 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 19 983 testy antygenowe – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 47,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/1v7BtOmqTm — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 19, 2021

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 13 616 661 próbek pobranych od 13 284 747 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 645 429 badań.

Zestawienia publikowane przez ministerstwo mówią, że w szpitalach przebywa 31 612 chorych z COVID-19. Pod respiratorami jest 3346 pacjentów.

Ile szczepień wykonano?

W Polsce wykonano dotąd 8 893 076 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 599 297 i 2 293 779 dawką drugą – podano w poniedziałek na rządowych stronach. Ostatniej doby podano 38 525 dawek.

Po szczepieniach odnotowano 6292 niepożądane odczyny, w większości objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 9811 dawek szczepionek.

ℹ️ Wykonaliśmy 8 893 076 szczepień



1️⃣ dawką wykonano 6 599 297 szczepień



✅ w pełni zaszczepionych jest 2 293 779 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym serwisie ⤵️https://t.co/5vH2ASrpdE pic.twitter.com/nYT4RTRNAl — #SzczepimySię (@szczepimysie) April 19, 2021

E-skierowania na szczepienia dla wszystkich dorosłych

- Chcemy spowodować, żeby do 10 maja każdy obywatel powyżej 18 r.ż. mógł otrzymać e-skierowanie i zapisać się na szczepienie - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcie punktu szczepień powszechnych w Legnicy (Dolnośląskie).

Jak przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, we wtorek rząd przedstawi szczegółowy harmonogram dot. tego, kiedy poszczególne roczniki będą mogły rejestrować się na przyjęcie preparatu.

ZOBACZ: E-skierowania na szczepienia dla wszystkich dorosłych. Premier podał datę

- Spadek zakażeń koronawirusem będzie się utrzymywał - ocenił w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w tym tygodniu rząd będzie rozważał kwestie związane z regionalnym luzowaniem obostrzeń.

Wiceszef MZ pytany w Radiu Plus, czy poniedziałkowe statystyki pokazują dalszy spadek liczby zakażeń koronawirusem odparł, że "spadek będzie się utrzymywał". - W porównaniu do poprzedniego tygodnia ten spadek będzie widoczny. Poniżej 10 tysięcy - dodał Kraska. Zapytany, czy nastąpi regionalne luzowanie obostrzeń w województwach o najmniejszej liczbie zakażeń, odpowiedział, że rząd będzie rozważał tę kwestię w tym tygodniu. - W tym tygodniu pewnie państwo się o tym dowiecie. Aczkolwiek ja zawsze podchodzę do tych luzowań bardzo ostrożnie - zaznaczył.

Ruszają punkty szczepień powszechnych

Pilotaż punktów szczepień powszechnych rozpocznie się od uruchomienia 16 takich placówek, w każdym województwie po jednej. Docelowo ma być ich 471 w całym kraju. Pierwszy punkt rusza w poniedziałek w Legnicy. Równocześnie trwają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 53-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie.





Początkowo w każdym województwie powstanie jeden punkt szczepień powszechnych – będą funkcjonować w 16 miejscowościach, m.in. w Bydgoszczy, Legnicy, Koszalinie czy Radomsku. Pierwszy z nich rozpocznie działalność w poniedziałek w Legnicy.

W minionym tygodniu szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że wydajność takich punktów wynosi "w miejscowościach do 50 tys. minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tys. – co najmniej pół tysiąca szczepień".

ZOBACZ: Od poniedziałku stacjonarnie pracują przedszkola, zerówki oraz żłobki

W II kwartale powstanie dodatkowych 471 punktów. W tej chwili w Polsce działa ok. 6500 punktów szczepień. Razem z nowopowstałymi będzie ich prawie 7 tys. na terenie całego kraju. Jak informował Dworczyk, "wpłynęło łącznie 686 zgłoszeń z samorządów. Z tych zgłoszeń zakwalifikowano 471 nowych punktów, które spełniają kryteria. One dołączą do 6,5 tys. działających już punktów".

Wracają żłobki i przedszkola

Od poniedziałku przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego - zerówki oraz inne formy wychowania przedszkolnego, po trzech tygodniach przerwy, znów działają stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko do 18 kwietnia.

WIDEO - "Angelus": rozważania papieża Franciszka przed modlitwą Regina Coeli Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl