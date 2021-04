E-skierowania na szczepienia dla wszystkich dorosłych. Premier podał datę

- Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - powiedział Morawiecki.

Szef rządu wyrażał nadzieję, wszyscy będą chcieli. To, że szczepionki są skuteczne widać na przykładzie Wielkiej Brytanii, która zaczęła program szczepień 1,5 miesiąca wcześniej niż kraje UE i dziś obserwuje gwałtowny spadek liczby zachorowań - przekonywał.

- I my mamy rosnącą nadzieję, że dzięki takim punktom szczepień powszechnych jak ten w Legnicy, będziemy mogli nie tylko przejść do kontrofensywy, ale spowodować, że pandemia będzie naprawdę coraz mniej dokuczliwa, a liczba nowych zakażeń będzie dawała nam możliwość odmrażania gospodarki - powiedział premier.

ZOBACZ: Od poniedziałku stacjonarnie pracują przedszkola, zerówki oraz żłobki

Punkty szczepień powszechnych

Na konferencji prasowej w Legnicy w uruchomionym w poniedziałek punkcie szczepień powszechnych Michał Dworczyk podkreślił, że punkty tego rodzaju będą uruchamiane w całej Polsce. - Te punkty będą miały bardzo dużą wydajność - na przykład dzięki temu punktowi prędkość szczepień w Legnicy wzrośnie ponad dwukrotnie - powiedział szef KPRM.

Podkreślił, że łącznie ma powstać ponad 600 punktów szczepień powszechnych. - A więc do 6,7 tysiąca punktów szczepień, które już działają od kilku miesięcy, dołączy jeszcze ponad 600 punktów szczepień powszechnych - powiedział. I zaznaczył, że "wszystko po to, żeby przyspieszyć program szczepień".

Dworczyk zapewnił również, że "do 10 maja wszyscy Polacy do 18. roku życia będą mieli wystawione e-skierowania i będą mogli się już rejestrować na konkretne terminy szczepień". - We wtorek przedstawimy szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą się mogły rejestrować - poinformował.

WIDEO - Prognoza pogody - piątek, 16 kwietnia - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/Polsatnews.pl/PAP