Resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: śląskiego (2761), mazowieckiego (2345), wielkopolskiego (1949), dolnośląskiego (1748), małopolskiego (1440), łódzkiego (1386), kujawsko-pomorskiego (892), pomorskiego (867), lubelskiego (775), zachodniopomorskiego (738), świętokrzyskiego (540), podkarpackie (520), warmińsko-mazurskiego (481), opolskiego (460), lubuskiego (441), podlaskiego (344).

160 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 176 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 419 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 2 660 088/ 61 208 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ministerstwo zastrzegło, że w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej https://t.co/JSvXiQgyhU , prezentującej codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych.

95 procent zakażeń, to brytyjski wariant koronawirusa - przekazał rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz.

Ponad 32 tys. chorych w szpitalach

Wykonano ponad 83 tysiące testów.

W szpitalach przebywa 32 781 chorych z COVID-19, a 3 425 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objęto ponad 348 tys. osób. W sumie wyzdrowiało 2 255 232 chorych.

Minister Adam Niedzielski, który w piątek był gościem Polskiego Radia 24, komentując sytuację w szpitalach wskazał, że od trzech dni utrzymuje się "wyraźna i stała tendencja w spadku hospitalizacji". - Widać więc, że to apogeum, które mniej więcej dwa tygodnie temu było na poziomie liczby nowych zakażeń, mamy tuż za sobą - powiedział.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 858 łóżek i 4 557 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w czwartek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 33 253 chorych z COVID-19, z których 3443 było pod respiratorem.

Ile szczepień wykonano?





W Polsce wykonano dotąd 8 223 370 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 033 075 i 2 190 295 dawką drugą - podano w czwartek na rządowych stronach.

Po szczepieniach zgłoszono 6132 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 9811 dawek szczepionek.

ℹ️ Wykonaliśmy 8 223 370 szczepień



1️⃣ dawką wykonano 6 033 075 szczepień



2️⃣ dawką wykonano 2 190 295 szczepień



Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym serwisie ⤵️https://t.co/5vH2ASJ0Ce pic.twitter.com/Huo38532DL — #SzczepimySię (@szczepimysie) April 15, 2021

Według obowiązującego kalendarza, codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W piątek może to zrobić rocznik 1966 (55 lat).

Masz 55 lat lub więcej❓ Zarejestruj się na szczepienie przeciw #COVID19. 💉

📅 Od dziś, 16 kwietnia trwa rejestracja osób z rocznika 1️⃣9️⃣6️⃣6️⃣#SzczepimySię



Więcej 👉 https://t.co/80u1RlAqNw pic.twitter.com/7gNCfeBhck — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 16, 2021

Kalendarz na razie ustalono do 24 kwietnia, kiedy to rejestrować będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.