Dron Ingenuity w atmosferze Marsa. To pierwszy taki lot w historii

Jak podała NASA, lot trwał ok. 40 sekund, podczas którego maszyna wzniosła się na wysokość 3 metrów i powróciła na powierzchnię planety. Wszystkie komponenty maszyny pozostały sprawne. NASA zaprezentowała dwa zdjęcia drona nad powierzchnią Marsa.

🚁🔴 LIVE: Today’s the day! Join the Ingenuity #MarsHelicopter team now in mission control as they receive data in real time and find out if the first flight on another planet was successful: https://t.co/0r5Q22ryUC