Czarnek powołuje nową dyscyplinę naukową. "Przełomowe wydarzenie dla polskiej biblistyki"

- Mamy w naszym kraju wielu wspaniałych biblistów, a Polska staje się obecnie jednym z trzech najważniejszych ośrodków tej nauki. Stworzenie nowej dyscypliny - biblistyki - z pewnością pomoże w jej rozwoju - podkreślił minister.

ZOBACZ: Papież: prośmy Boga o siłę, by wyłączyć telewizor, komórkę i otworzyć Biblię



Do tych słów odniósł się ksiądz Henryk Witczyk, biblista i teolog. - Chciałbym podziękować ministrowi Przemysławowi Czarnkowi za tę decyzję. To ogromna szansa dla świata polskich biblistów. Dzięki nowej dyscyplinie będziemy mogli podjąć dialog badawczy z najlepszymi ośrodkami studiów w Jerozolimie, Rzymie, USA, Szwajcarii, Londynie czy w Niemczech. To przełomowe wydarzenie dla polskiej biblistyki. Cieszymy się z tego bardzo - zaznaczył ksiądz Witczyk.



Na Jasnej Górze zainaugurowano w niedzielę 5. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez Przewodniczącego KEP i Premiera RP. Rozpoczyna ono w Polsce XIII Tydzień Biblijny.

msl/prz/Polsatnews.pl