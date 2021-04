Tajwan. Dwa silne trzęsienia ziemi w krótkim czasie

Według tajwańskich służb geologicznych trzęsienia miały magnitudę - kolejno - 5,8 i 6,2. Nie ma na razie informacji o ofiarach bądź poważnych zniszczeniach.

Epicentrum trzęsień znajdowało się na południe od miasta Hualian. Pierwsze - na głębokości 15 km, drugie, silniejsze - 14 km. Trzęsienia były odczuwalne niemal na całym Tajwanie, w tym w stolicy kraju.

Największe trzęsienia w tym roku

W Tajpej i w innych miastach na północy wyspy kołysały się mocno budynki. Były to największe w tym roku trzęsienia ziemi. Zdaniem specjalistów, w najbliższym czasie mogą pojawić się wstrząsy wtórne o podobnej sile.

for Taiwan (23.79, 121.56) 🇹🇼. Probability for next 7 days, within a 100 km radius, one or more 𝗠𝟱+ = 𝟮𝟯.𝟭%, 𝗠𝟲+ = 𝟮.𝟲%

𝘐𝘴𝘴𝘶𝘦𝘥 𝘰𝘯 2021-04-18 16:04

