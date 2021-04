Katastrofa kolejowa w Egipcie. Co najmniej 97 rannych

Na miejsce katastrofy przybyło ponad 50 karetek, które przewiozły rannych do trzech szpitali w prowincji.

Media lokalne podały, że część podróżnych poniosła śmierć.

W marcu w katastrofie kolejowej w pobliżu miasta Tahta, gdy doszło do zderzenia dwóch pociągów, zginęło co najmniej 20 osób a prawie 200 zostało rannych.

#Egypt.

The #Saudi-based channel said 8 people died & at least 26 were injured when the train came off the rails close to the city of #Benha in the #Qalyubia province.



It had been set to travel to the northeast city of #Mansoura, the report said.#BreakingNews pic.twitter.com/9Wj9TXui4W