Rosja odpowiada Czechom. Wydala 20 pracowników ich ambasady

Rosja uznała 20 pracowników ambasady Czech w Moskwie za osoby niepożądane i nakazała im wyjazd. Mają czas do końca 19 kwietnia br. - podało w niedzielę rosyjskie MSZ. To odpowiedź na wcześniejsze wydalenie przez Czechy 18 dyplomatów rosyjskich. MSZ Rosji określiło tę decyzję jako "prowokację", "wrogi krok", w którym widać także "ślad amerykański" i zapowiedziało działania odwetowe.

Czeski premier Andrej Babisz oraz wicepremier, szef MSW i p.o. ministra spraw zagranicznych Jan Hamaczek poinformowali w sobotę o wydaleniu z Czech 18 rosyjskich dyplomatów, którzy zostali zidentyfikowani jako oficerowie służb specjalnych Rosji.

Zarzuty, które stały się powodem wydalenia dyplomatów, rosyjskie MSZ uznało w niedzielę za "gołosłowne i zmyślone preteksty" oraz określiło je jako "absurdalne".

Komentując decyzję władz w Pradze, nazwało ją działaniem "wrogim" i "kontynuacją serii kroków antyrosyjskich, podjętych przez Czechy w ciągu ostatnich lat".

Ambasador Czech w Rosji Vitiezslav Pivońka został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - podała w niedzielę po południu agencja TASS.

"Ślad amerykański"

"Nie można nie dostrzec w tym również śladu amerykańskiego" - dodało MSZ w oficjalnym komunikacie. Wyraziło ocenę, że celem działań władz czeskich jest przypodobanie się - jak to ujęło - "ich gospodarzom zza oceanu".

ZOBACZ: Ławrow: Rosja wydali polskich dyplomatów

"Podejmiemy kroki, które zmuszą autorów tej prowokacji, by uświadomili sobie pełnię odpowiedzialności za zrujnowanie podstaw normalnego rozwoju relacji między naszymi krajami" - oświadczyło w niedzielę po południu rosyjskie ministerstwo, przed wieczorną decyzją o wydaleniu dyplomatów.

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i przejściowo odpowiedzialny za dyplomację Jan Hamaczek poinformował, że 20 pracowników czeskiej ambasady, którzy muszą opuścić Federację Rosyjską, najprawdopodobniej wróci do Pragi samolotem specjalnym.

Hamaczek powiedział, że po informacji o wydaleniu Czechów zwrócił się do ministra obrony Lubomira Metnara o udostępnienie specjalnego samolotu wojskowego.

Kierujący w kancelarii prezydenta Milosza Zemana sprawami zagranicznymi Jirzi Jindrak poinformował w czeskiej telewizji publicznej, że w czeskiej placówce w Moskwie pozostanie około pięciu dyplomatów.

Polska popiera

Polska w pełni popiera decyzję Czech o wydaleniu rosyjskich dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu w składzie amunicji w 2014 r. - oświadczyło w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Solidarność sojusznicza i szybkie działanie czynią nas silnymi - podkreślił w niedzielę polski resort.

"Solidarność sojusznicza i szybkie działanie czynią nas silnymi. Polska w pełni popiera decyzje Czech o wydaleniu rosyjskich dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu w składzie amunicji w 2014 r." - przekazał w niedzielę na Twitterze polski MSZ.

Solidarność sojusznicza i szybkie działanie czynią nas silnymi. Polska w pełni popiera decyzje 🇨🇿 o wydaleniu rosyjskich 🇷🇺 dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu w składzie amunicji w 2014 r. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 18, 2021

Według czeskiej służby bezpieczeństwa BIS rosyjskie służby specjalne były zaangażowane w wybuch w wojskowym składzie amunicji w Vrbieticach w kraju (województwie) zlińskim, do którego doszło w 2014 r., a w którym zginęły dwie osoby.

"Niebezpieczne zachowania"

NATO oświadczyło w niedziele, że wspiera Czechy - swego członka - w śledztwie w sprawie "szkodliwej działalności" Rosji na czeskim terytorium, będącej wynikiem "niebezpiecznego zachowania" Moskwy - przekazał w niedzielę jego przedstawiciel.

- Wynika to ze schematu niebezpiecznego zachowania Rosji. Wyrażamy współczucie bliskim ofiar wybuchu we Vrbieticach. Osoby odpowiedzialne za to muszą stanąć przed sądem - dodał przedstawiciel NATO.

Protesty w Czechach

Po ujawnieniu informacji, że za wybuchem w składzie amunicji w 2014 r., w którym zginęły dwie osoby, stoją agenci GRU, w niedzielę przed ambasadą Rosji w Pradze zebrało się około 100 osób, które m.in. wznosiły okrzyki "Hańba!". Premier Andrej Babisz chce ujawnienia raportu służb w tej sprawie.

Protestujący trzymali transparenty z napisem: "Zeman (prezydent Republiki Czeskiej Milosz Zeman) jest zdrajcą", "Putin jest mordercą. Nic się nie zmieniło" lub "Za sztuczne ognie się płaci". Wielu przyniosło ze sobą flagi Unii Europejskiej i NATO. Demonstracja była obserwowana przez policję, która zatrzymała jedną osobę.

Odtajnienie materiałów

Premier Babisz oraz wicepremier, minister spraw wewnętrznych i odpowiadający tymczasowo za czeską dyplomację Jan Hamaczek poinformowali w sobotę wieczorem o uzasadnionym podejrzeniu czeskich sił bezpieczeństwa (BIS), że za wybuchem w składzie amunicji w 2014 r. stoją agencji rosyjskiej tajnej służby GRU. W wybuchu zginęło dwóch obywateli Czech.

Premier w nagranym i opublikowanym w niedzielę, krótkim przesłaniu video powiedział, że oficjalną informację wywiadu otrzymał w piątek po godzinie 16.54 i następnie spotkał się przedstawicielami czeskich służb; poprosił też o spotkanie z prezydentem Zemanem. Spotkali się w rezydencji w Lanach k/Pragi w sobotę o 16.00. W rozmowie uczestniczył także Hamaczek.

ZOBACZ: USA grożą Rosji konsekwencjami, jeśli Aleksiej Nawalny umrze

Prezydent został poinformowany o planowanych posunięciach, z którymi ten się zgodził i Czechy wszczęły procedurę wydalenia 18 pracowników rosyjskiej ambasady.

Babisz przekazał, że na posiedzenie rządu w poniedziałek został zaproszony szef BIS Michal Koudelka. Ma przesłać wszystkim ministrom materiał, który poznał premier. Babisz powiedział, że zwrócił się do Koudelki o odtajnienie materiału, który rząd zamierza opublikować.

WIDEO - Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/pgo//PAP/Polsatnews.pl