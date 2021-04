Pies-robot w nowojorskiej policji. Zainteresowanie i krytyczne głosy

Nagranie z akcji aresztowania na Manhattanie z udziałem psa-robota zwanego Digidog opublikowane w sieci obejrzano 8 milionów razy. Robota wyprodukowała firma Boston Dynamics kosztem 74 tys. dolarów. Waży ok. 35 kg i widzi także w nocy.

Portal Gothamist podkreśla, że nie brak opinii uznających robota za "przerażającego". "Wielu ludzi zastanawia się czy takie urządzenie jest w ogóle potrzebne" - pisze.

It is obscene that the NYPD continues to throw money at invasive police technologies when so many are struggling with basic necessities.



This money should be invested in NYCHA and our communities, not in new ways to spy on us. https://t.co/r5RQRWNM1r