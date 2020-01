Zastąpią ludzi awatarami? Nowa technologia może wyeliminować żywych aktorów z telewizyjnych reklam

W internecie pojawiły się materiały promocyjne technologii Neon, która ma wynieść tworzenie sztucznych awatarów ludzi na zupełnie nowy, niedostępny dotąd poziom. Nowa technologia zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas targów w Las Vegas CES w Las Vegas (USA), które rozpoczynają się we wtorek.

Koreański koncern Samsung zaprezentuje na rozpoczynających się we wtorek targach elektroniki użytkowej CES 2020 w Las Vegas nową technologię, która ma zrewolucjonizować media elektroniczne i telewizję.

Sztuczne awatary zastąpią ludzi w telewizji?

Projekt o nazwie NEON długo trzymany był w tajemnicy. Po opublikowaniu w internecie materiałów promocyjnych, okazało się, że będzie to cyfrowy, trójwymiarowy awatar wyglądający i zachowujący się jak żywy człowiek.

Chociaż trudno w to uwierzyć, wszystkie postaci, jakie pojawiły się w materiale filmowym promującym technologię, nie istnieją w realnym świecie. Po obejrzeniu wideo można dojść do wniosku, że dzięki tej technologii, awatary przypominające do złudzenia żywego człowieka, mogą niedługo pojawić się w każdym medium, w tym również w telewizji, serwisach wideo, w grach czy filmach, gdzie zastąpią prawdziwych aktorów, statystów czy prezenterów telewizyjnych.

Projekt NEON to następca technologii DeepFake. Fałszowanie prawdziwej rzeczywistości lub generowanie fikcyjnej nie będzie sprowadzało się teraz tylko do podmiany twarzy statysty na inną. NEON pozwoli wygenerować wyglądającą bardzo realnie całą wirtualną postać oraz jej integralne otoczenie.

Awatar będzie rozmawiał z widzami

Na czym jednak polega innowacyjność tej technologii? Paranav Mistry, kierownik projektu Neon twierdzi, że jego awatary nie zostały stworzone za pomocą popularnej technologii motion-capture, czyli mapowania człowieka w trójwymiarze i generowania na tej podstawie sobowtóra, jak to się robi powszechnie na potrzeby filmów i gier.

Wszystkim zajmuje się sztuczna inteligencja, która nie tylko kontroluje zagadnienia związane z maksymalnym urealnieniem wyglądu awatara, ale również dźwiękowe. Rewolucyjne może okazać się to, że awatary Neona mogą porozumiewać się z widzami i dostarczać na żywo informacji w wielu językach.

dk/hlk/ polsatnews.pl, geekweek.pl