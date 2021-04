Polsat News jako pierwszy złożył podróżnikowi życzenia z okazji urodzin. Bargiel nie ma jednak zbyt dużo czasu, by je świętować. – Muszę się dziś spakować na wyjazd. Jestem podekscytowany, bo przez przerwę związaną z koronawirusem, moja ekscytacja jest wzmożona. Na szczęście udało mi się znaleźć sposób, by odpocząć od ludzi, wrócić do korzeni. To najfajniejsza forma działalności górskiej – powiedział Bargiel.

Andrzej Bargiel wyrusza na Yawash Sar II

Jutro rano wsiądzie w samolot do Islamabadu, potem czeka go kolejny lot, droga samochodami, a wreszcie – trzydniowy trekking. Jego trasa wiedzie przez przełęcz na wysokości 5 tys. metrów, będzie więc dobrą okazją do aklimatyzacji.

Czy ekscytację wzmaga dodatkowo, że Yawash Sar II to dziewiczy szczyt? – Tak, to ekscytujące, że będziemy musieli kreować drogę. Nie działamy na bazie informacji wspinaczy, którzy byli tam wcześniej – powiedział. Ale, jak mówi, ekscytuje go także Laila Peak. – To jeden z najpiękniejszych szczytów. Miałem okazję przechodzić pod nim w 2017 roku i on robi wrażenie. Jest bardzo eksponowany, strzelisty i wyjątkowy - zapewnił.

Ośmiotysięczniki to nie wszystko

Jak mówi Bargiel, fakt, że szczyty, które zamierza zdobyć, mają "zaledwie" po 6 tys. metrów, niczego im nie odbiera, mimo że ma już na koncie sławne ośmiotysięczniki – Broad Peak czy K2.

– Ośmiotysięczniki działają na wyobraźnię i wszystkim się wydaje, że zdobywanie tych szczytów to jest największa wartość. A w alpinizmie wcale tak nie jest. Wysokość przekłada się na rzadsze powietrze i cięższe poruszanie się, bo energii na tych wysokościach mamy mniej. Ale niższe szczyty, nawet w Tatrach, bywają skomplikowane.

Andrzej Bargiel w 2015 roku jako pierwszy w historii zjechał ze szczytu Broad Peak (8051 m n.p.m.), a w 2018 - z K2 (8611 m n.p.m.). Ma też na koncie wiele innych osiągnięć, takich jak czasowy rekord w zdobyciu "Śnieżnej Pantery" - pięciu siedmotysięczników, na które wspiął się zaledwie w czasie 30 dni oraz rekord w zdobyciu Manaslu (8156 m n.p.m.) w czasie nieco ponad 14 godzin.

