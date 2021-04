Holandia stanie się bezbronna? Szef sił zbrojnych prosi rząd o pieniądze

Nowy dowódca holenderskich sił zbrojnych zaapelował do władz Niderlandów o zwiększenie nakładów na wojsko o co najmniej 4 miliardy euro. Jego zdaniem bez tych pieniędzy kraj stanie się w najbliższym czasie bezbronny, co jest niebezpieczne wobec sytuacji związanej z Ukrainą. Resort obrony obciął ostatnio pieniądze na amunicję. W przyszłym roku ze 140 mln euro ma zostać połowa tej kwoty.