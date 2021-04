Prezydent Biden nominował pierwszą kobietę na stanowisko ministra ds. armii

Wormuth, od dawna zajmująca się bezpieczeństwem narodowym z wcześniejszym doświadczeniem w Pentagonie, pełniła również funkcję dyrektora ds. polityki obronnej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Obamy.

Wormuth pracowała ostatnio jako dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Polityki Obronnej w Rand Corporation i była wpływową członkinią ekipy przejściowej Bidena w Pentagonie.

I extend my deepest congratulations to Christine Wormuth on her nomination by the @POTUS to position of the @SecArmy. She would unquestionably provide strong civilian leadership, military readiness, continued modernization & support our Soldiers, civilians, and their families. pic.twitter.com/YAYgA2Vryj