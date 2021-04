Pod kątem wyników powinien być dzisiaj bardziej optymistyczny dzień. Będziemy mieli do czynienia z dużymi spadkami, mimo wielu badań - przekazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że przeprowadzono 90 tys. testów, a "mimo to spadki wyniosą nawet do 10 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia".