Resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: śląskiego (3142), mazowieckiego (2555), wielkopolskiego (2495), dolnośląskiego (2277), małopolskiego (1747), łódzkiego (1300), kujawsko-pomorskiego (1085), pomorskiego (1008), podkarpackiego (923), lubelskiego (892), zachodniopomorskiego (824), świętokrzyskiego (659), opolskiego (638), warmińsko-mazurskiego (520), lubuskiego (505), podlaskiego (374).

186 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 682 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 175 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 507 osób.

Liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii w Polsce wynosi: 2 642 242. W tym czasie zmarło 60 612 chorych.

W ciągu doby wykonano ponad 91,1 tys. testów na koronawirusa - podało MZ.

Ponad 33 tys. chorych w szpitalach

W szpitalach przebywa 33 253 chorych z COVID-19, a 3443 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objęto ponad 352 tys. osób.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 869 łóżek i 4503 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w środę, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 33 906 chorych z COVID-19, z których 3457 było pod respiratorem.

Zapisy na szczepienia

Od czwartku na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisywać się 56-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Według obowiązującego kalendarza, codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W czwartek może zapisywać się rocznik 1965 (56 lat). W piątek zrobi to rocznik 1966 (55 lat).

Kalendarz na razie ustalono do 24 kwietnia, kiedy to rejestrować będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

50 mln szczepionek Pfizera

Szefowa KE oświadczyła na konferencji prasowej w środę, że osiągnięte zostało 100 mln szczepień w UE. Poinformowała również o rozpoczęciu negocjacji z firmami BioNTech i Pfizer ws. dostaw 1,8 mld dawek szczepionek na lata 2022-2023 oraz przyspieszeniu dostaw przez firmę Pfzier.

- Dlatego z przyjemnością informuję, że osiągnęliśmy porozumienie z BioNTech-Pfizer, aby po raz kolejny przyspieszyć dostawy szczepionek. 50 milionów dodatkowych dawek szczepionek BioNTech-Pfizer zostanie dostarczonych w drugim kwartale tego roku, począwszy od kwietnia. Początkowo przewidziano, że dostawa tych 50 milionów dawek nastąpi w czwartym kwartale 2021 r. Obecnie są one dostępne w drugim kwartale - oświadczyła przewodnicząca KE, dodając, że w środę Komisja rozpoczęła negocjacje z BioNTech-Pfizer ws. dostawy 1,8 mld dawek szczepionek na lata 2022-2023.

"Presja na producentów i walka o dotrzymywanie umów mają sens. Nasze działania na forum Unii po raz kolejny okazały się skuteczne" - napisał premier Mateusz Morawiecki.





Jesteśmy na dobrej drodze, by zrealizować zakładane na najbliższy czas cele Narodowego Programu Szczepień. Zaszczepimy każdego chętnego!" - dodał szef rządu.