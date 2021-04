Kanadyjski polityk William Amos wziął w środę udział w wirtualnym posiedzeniu Izby Gmin. Nie było by w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że podczas transmisji pojawił się przed kamerą w swoim biurze w stroju Adama.

ZOBACZ: Warszawa. Kompletnie nagi wyszedł na spacer. Rzucił się na funkcjonariuszy

Zdjęcie nagiego posła Partii Liberalnej opublikował kanadyjski dziennik National Post.

Over a year into this pandemic shit, and people still haven't learned how to use Zoom.

'If you could remind our colleagues, particularly the men, that a tie and a jacket are obligatory, but also a shirt, underwear and pants' #cdnpoli #Liberals https://t.co/anBNg6rcNs — Avi Gavai (@Rantaramic) April 15, 2021

"To się więcej nie powtórzy"

46-letni polityk reprezentujący Quebec przeprosił później za swoją wpadkę. Wyjaśnił, że była ona niezamierzona.

"Popełniłem dzisiaj naprawdę niefortunny błąd i oczywiście jestem tym zawstydzony. Moja kamera została przypadkowo włączona, gdy po powrocie z joggingu przebierałem się w strój służbowy" - wyjaśnił na Twitterze.

ZOBACZ: Ugniatał ciasto do pizzy... penisem. Film opublikował w sieci

"Serdecznie przepraszam wszystkich moich kolegów w Izbie. To był ewidentny błąd. To się więcej nie powtórzy" - zapewnił.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again. — Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021

Wyrozumiale do wpadki kolegi podeszli inni posłowie. - Myślę, że to część świata, w którym teraz żyjemy. Granica między naszym domem a biurem została zamazana, a próba poradzenia sobie z tym jest czasami trudna - powiedział partyjny kolega Amosa, Mark Holland. - To ostrzeżenie dla nas wszystkich. Powinniśmy zawsze pamiętać, że kamera może być włączona i być bardzo ostrożnym, gdy jesteśmy nieodpowiednio ubrani - dodał.

"Widzieliśmy, że poseł jest w świetnej formie fizycznej"

- Może trzeba przypomnieć członkom Izby, zwłaszcza męskim, że krawat i marynarka są obowiązkowe, tak samo jak koszula, bokserki czy spodnie - skomentowała posłanka Claude DeBellefeuille z partii Blok Quebecu. - Widzieliśmy, że poseł jest w świetnej formie fizycznej, ale myślę, że trzeba być bardziej ostrożnym - dodała.

Kanadyjska Izba Gmin składa się z 338 członków. Członkowie Izby Gmin pochodzą z wyborów powszechnych. Wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych. Izba Gmin odpowiedzialna jest za całą pracę legislacyjną.

WIDEO - Zabrał jej mikrofon i uciekł. Pies zaatakował dziennikarkę w programie na żywo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/grz "Nerw York Post", polsatnews.pl