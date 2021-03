Lekarz wziął udział w rozprawie... z sali operacyjnej

Chirurg plastyczny z Kalifornii dr Scott Green miał dopuścić się wykroczenia drogowego. Rozprawa w jego sprawie z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formie online za pośrednictwem platformy Zoom.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że lekarz pojawił się na rozprawie w fartuchu, czepku i masce chirurgicznej. Jak się okazało przebywał na sali operacyjnej, gdzie przeprowadzał zabieg. Sędzia prowadzący rozprawę był wyraźnie zaskoczony tym widokiem.

"Nie sądzę, żeby to było właściwe"

- Jeżeli dobrze widzę, oskarżony jest na sali operacyjnej i jest w trakcie przeprowadzania zabiegu pacjentowi? - zapytał sędzia.

Lekarz potwierdził. Zapewnił jednak, że może jednocześnie operować i brać udział w rozprawie, bo na sali jest drugi chirurg, który pomaga w operacji.

Nie przekonało to jednak sędziego, który zdecydował się odroczyć rozprawę. - Nie sądzę, żeby to było właściwe. Chcemy, żeby ludzie żyli i byli zdrowi - odpowiedział sędzia.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?” Defendant: “Yes, sir.” Judge: “Or should I say, Dr. Green.” 😳 pic.twitter.com/iKpWwKsFEg

Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 4 marca. To jednak nie koniec sprawy. Gdy wideo z lekarzem trafiło do mediów, zainteresowała się nim Kalifornijska Rada Medyczna. Rzecznik organizacji Carlos Villatoro zapowiedział przyjrzenie się sprawie. - Oczekujemy od lekarzy przestrzegania pewnych standardów podczas leczenia pacjentów - powiedział.

The Medical Board of California said it would investigate a plastic surgeon who appeared in a videoconference for his traffic violation trial - while operating. According to reports, Dr. Scott Green was dressed in surgical scrubs with a patient undergoing a procedure out of view. pic.twitter.com/bQeLVKpYUE