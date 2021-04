Pedofilia w Kościele. Prawie wszyscy Polacy chcą sądzenia sprawców

Więcej niż 90 proc. Polaków chce, by księża byli sądzeni za molestowanie nieletnich. Spośród nich zdecydowana większość uważa, że właściwym do tego miejscem jest sąd powszechny, a nie instytucje kościelne - wynika z badań firmy Research Partner.

Ankieterzy zadali grupie przeszło tysiąca Polaków dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło tego, czy księża powinni być sądzeni za molestowanie seksualne nieletnich. Przeciw odpowiedzialności sądowej wypowiedziało się na to pytanie niemal 4 proc. osób, a kolejne 4,6 proc. okazało się nie mieć wyrobionej opinii na ten temat.

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy właściwym miejscem do sądzenia księdza oskarżonego o molestowanie jest sąd powszechny, czy Kościół powinien prowadzić sprawę jako postępowanie wewnętrzne. I tu zdecydowana większość - 92,7 proc. ankietowanych - oczekuje, że księża będą sądzeni w sądach powszechnych, a 4,4 proc. uważa, że właściwym do tego miejscem byłyby instytucje kościelne, kierujące się prawem kanonicznym. 3 proc. z nich nie ma zdania co do tego, które przepisy właściwiej egzekwowałyby sprawiedliwość.

Za sądzeniem księży zdecydowanie opowiadają się kobiety i osoby po 45 roku życia. Ta grupa wiekowa jest także najbardziej przekonana o konieczności sądzenia księży przez sądy powszechne. Mężczyźni częściej od kobiet uważają, że księża powinni być sądzeni przez instytucje kościelne, według prawa kanonicznego. Podobnego zdania są ankietowani z grupy wiekowej 18-24 lata.

W dniach 9 -12 kwietnia firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie opinii Polaków dotyczące osądzania księży za czyny o charakterze pedofilskim. Badanie było przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1124 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

