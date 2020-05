Kwadratowa czekolada w sądzie. Koncerny walczą o prawo do kształtu

Jeszcze w latach 90. firma Alfred Ritter GmbH & Co. KG w Waldenbuch koło Stuttgartu zastrzegła sobie formę, w jakiej sprzedaje swoje wyroby. Dziś jedna z jej największych konkurentek na rynku - szwajcarska Milka - dąży do tego, by wyłączność na kwadratowy kształt została zniesiona.

Batalia o formę słynnego przysmaku trwa już od dłuższego czasu. Sprawa trafiała na wokandę dwa razy. Według orzeczenia z 2018 roku niemiecki Federalny Sąd Patentowy (BPatG) zadecydował, że firma Alfred Ritter może zachować prawo do kwadratu. Z wyrokiem nie może pochodzić się jednak szwajcarska fabryka wyrobów czekoladowych, dlatego Milka chce, by sprawę rozstrzygnął jeszcze Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Koniec monopolu na kształt?

Na pomysł, by czekolada miała kwadratowy kształt, w 1932 roku wpadła założycielka firmy Clara Ritter. Gdyby Ritter Sport stracił swój rozpoznawalny znak towarowy, mogłoby to doprowadzić do spadku popularności ich produktów. To oznaczałoby większe szanse dla konkurencyjnych firm w walce o klientów.

- Milka i Ritter Sport stoczyły już ze sobą kilka wojen - mówi w "Tagesspiegel" Jens Matthes, ekspert w dziedzinie znaków towarowych i partner kancelarii Allen & Overy. Według prawa forma nie może być chroniona jako znak towarowy, który "nadaje towarom istotną wartość".

Forma czy smak?

W czasie czwartkowej rozprawy przyjęto założenie, że konsument postrzega kwadratowy kształt jako przesłankę dotyczącą pochodzenia.

To nasuwa pytanie, czy ktoś kupi czekoladę ze względu na jej wartości estetyczne czy fakt, że jej kształt jest wygodny. Do ogłoszenia werdyktu Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe powinno dojść w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Prawnik Rittera twierdzi, że nikt nie kupuje wyrobów wyłącznie ze względu na kształt. Jego zdaniem "chodzi o jakość, składniki, ważna jest konsumpcja". Natomiast reprezentant Milki sądzi, że fundamentem sukcesu Ritter Sport jest właśnie slogan reklamowy, który nawiązuje do kształtu kwadratu i tego, że produkt jest funkcjonalny.

