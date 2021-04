Znęcali się nad niepełnosprawnym, filmem "pochwalili się" w internecie

Policjanci ustalili tożsamość trojga nastolatków, którzy znęcali się nad niepełnosprawnym mężczyzną, a filmik z zarejestrowanym zajściem opublikowali później w internecie. To dwie dziewczyny i chłopak w wieku od 11 do 13 lat. Odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

- Wczoraj rano, po publikacji nagrania, które bardzo szybko obiegło internet, policjanci z Myszkowa od razu przystąpili do działania. Najpierw zabezpieczyli nagrania, ustalili miejsce, gdzie doszło do popełnienia czynu, a potem dotarli do sprawców - poinformowała w środę rzeczniczka myszkowskiej policji asp. sztab. Barbara Poznańska.

Jak dodała, w międzyczasie do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z Ośrodka Monitorowań Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

"Opluwali, kazali klęczeć"

O zajściu w Myszkowie Ośrodek poinformował też we wtorek na Facebooku. "Młodzież wzięła sobie na cel niepełnosprawnego psychicznie chłopca. Zabrali mu piłkę, opluwali, kazali klęczeć i prosić o zwrot jego własności. Mieli niezwykły ubaw z poniżania człowieka. Nagranym filmem chwalili się w mediach społecznościowych" - napisali przedstawiciele OMZRiK, dodając, że znają personalia sprawców i zawiadomili policję.

Asp. sztab. Poznańska powiedziała, że sprawcami znęcania się nad 26-latkiem są 11-letnia dziewczynka oraz druga dziewczyna i chłopak, oboje w wieku 13 lat. - To najmłodsza z tych osób prowokowała dwie pozostałe do takiego zachowania - dodała policjantka. Do zarejestrowanego przez nastolatków zajścia doszło na placu przy jednej ze szkół.

Poznańska poinformowała, że przez cały czas trwają czynności w tej sprawie - jeszcze w środę nieletni będą wzywani do myszkowskiej komendy, później materiał dowodowy trafi do sądu rodzinnego.

