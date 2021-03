Nastolatki chcą być youtuberkami i tiktokerkami. Coraz rzadziej rozważają studia

Blisko połowa nastolatek uważa, że prowadzenie własnego kanału w mediach społecznościowych to najbardziej atrakcyjna ze ścieżek kariery. Ich matki wolałyby dla nich przyszłość prawniczki lub lekarki.

Z badania "Aspiracje dziewczynek w Polsce", zrealizowanego dla nowo powstającej organizacji Inspiring Girls Polska, przez agencję badawczą IQS, wynika, że 48 proc. dziewcząt w wieku 10-15 lat w pierwszej kolejności wybrałaby karierę youtuberki, instagramerki lub tiktokerki. W dalszej nastolatki wskazywały na zawód graficzki komputerowej lub twórczyni strony internetowej.

Inne zdanie na ten temat miały ich mamy. O, ile zgadzały się w tym, że praca jako graficzka czy programistka to dobry pomysł na przyszłość, to w dalszych odpowiedziach wyraźnie wskazywał na bardziej tradycyjne zawody takie jak lekarz czy adwokat.

Gdzie są największe różnice?

Największy rozjazd preferencji córek i matek dotyczy zawodu opartego o twórczość w mediach społecznościowych. 48 proc. nastolatek wskazało go jako atrakcyjny, podczas gdy jedynie 12 proc. matek tak go postrzega. Mniejsza, bo na poziomie 8 punktów procentowych różnica dotyczyła zawodu gamerki. Wskazało na nią 12 proc. córek i 4 proc. matek.

Taki wynik może oznaczać, że zawód youtuberki czy instagramerki nie jest znany mamom nastolatek. Innym czynnikiem, który mógł odegrać tu rolę to obawa przed hejtem i ocenami, które mogłyby spotkać ich dzieci.

Do zawodów, które to mamy znacznie częściej niż ich córki wskazywały jako atrakcyjne należą: farmaceutka, pracownica laboratorium, księgowa czy specjalistki ds. rachunkowości.

Waga pracy

Dla matek bardzo ważnym aspektem jest waga pracy. 86 proc. z nich chciałaby, żeby ich córki wykonywały ważne społecznie zawody. Trudno jednak ostatecznie stwierdzić co ankietowane miały na myśli, odpowiadając na to pytanie. Mimo że matki chciałby, aby praca ich córki wykonywały ważną dla innych pracę, to jednocześnie niewiele z nich marzy o tym, aby ich dziecko pracowało jako opiekunka senioralna, asystentka rodzinna czy kuratorka. Można, więc zakładać, że matki jednocześnie nie chciałby, aby praca ich dzieci była aż tak obciążająca.

Innym kluczem do zrozumienia tego wyniku może być fakt, że kobiety bardzo różnie rozumieją wspomnianą wagę. Mogą widzieć jej realizacje w bardzo różnych zawodach, które oceniły wysoko, takich jak: prawniczka, lekarka czy graficzka. Każdy z nich jest na swój sposób społecznie użyteczny. Wykonujący każdy z nich ma po prostu zupełnie inną misję. Z drugiej strony wagę dla innych ludzi można rozumieć również jako prestiż, którym cieszy się dany zawód.

Musisz iść na studia!

W kolejnych pokoleniach znacząco zmienia się również podejście do studiów. W komunikacie z badań czytamy, że duże rozbieżności w opiniach matek i córek wywołuje kontynuacja nauki na studiach wyższych. Większość, bo 86 proc. matek dostrzega potrzebę ich ukończenia. Podobne zdanie ma już tylko 58 proc. z ankietowanych córek.

Do najczęściej wybieranych kierunków w obu grupach należą: weterynaria, kosmetologia i filologia angielski. 30 proc. dziewcząt i 29 proc. matek nie potrafiło wskazać preferowanych kierunków dalszej edukacji.

