Śnieg i silny wiatr w całej Polsce. Ponad 600 interwencji strażaków

Według informacji przekazanych przez mł. bryg. Karola Kierzkowskiego, w środę do godziny 18 strażacy w całym kraju interweniowali 613 razy w związku z silnym wiatrem i opadami śniegu. - Najwięcej w województwie małopolskim (430), podkarpackim (122) oraz śląskim (37) - wyliczył.

Nie ma poszkodowanych

- Działania polegają na usuwaniu połamanych gałęzi oraz przewróconych drzew na ulice i chodniki - podał.

Wskazał, że do tej pory nie odnotowano osób poszkodowanych.

Jak informował wcześniej mł. bryg. Karol Kierzkowski, w związku z pogodą około 6,8 tys. odbiorców było bez dostaw prądu, w tym 5 tys. w Małopolsce.

Alerty na wtorek

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej oraz we wschodniej części województwa łódzkiego i na Górnym Śląsku wystąpią opady.

- Ten opad da od 10 do 15 cm świeżego śniegu. Więcej będzie go w południowych powiatach województw - od podkarpackiego przez małopolskie i śląskie i tam zostały wydane już ostrzeżenia drugiego stopnia - poinformował synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Dodał, że alerty, które wydano we wtorek mówiły o tym, iż w ciągu dwóch dób może spaść do 30 cm śniegu. - To się zgadza, bo wczoraj w wielu miejscach spadło powyżej 15 cm, a w górach nawet powyżej 20 cm śniegu - powiedział synoptyk.

Natomiast w północnych powiatach wspomnianych województw może spaść od 3 do 5 cm śniegu.