Mamy 21 283 nowych przypadków koronawirusa - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 803 kolejne osoby. To dobowy rekord zgonów od początku pandemii. W szpitalach przebywa 33 906 pacjentów z COVID-19, z czego 3457 wymaga wspomagania respiratorowego.

Resort zdrowia podał, że nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: śląskiego (3386), mazowieckiego (2925), wielkopolskiego (2102), małopolskiego (1886), dolnośląskiego (1710), łódzkiego (1635), pomorskiego (1108), lubelskiego (1003), kujawsko-pomorskiego (989), zachodniopomorskiego (839), podkarpackiego (818), warmińsko-mazurskiego (610), świętokrzyskiego (547), podlaskiego (540), opolskiego (499), lubuskiego (438).

248 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 803 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 182 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 621 osób. To dobowy rekord zgonów od początku pandemii. Wprawdzie 8 kwietnia resort informował o 954 przypadkach śmiertelnych, jednak były to dane z kilku dni.

- Ta ogromna liczba zgonów wiąże się z opóźnieniem raportowania zgonów w czasie trzech dni świąt. Mamy po ok. 100 zgonów dziennie od Wielkiego Piątku do poniedziałku 5 kwietnia - tłumaczył wtedy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii w Polsce wynosi: 2 621 116. W tym czasie zmarło 59 930 chorych.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 99 tys. testów na koronawirusa - podało Ministerstwo Zdrowia.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 99 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/xbubyVF0pe — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 14, 2021

Ponad 33 tys. chorych w szpitalach

W szpitalach przebywa 33 906 chorych z COVID-19, a 3457 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objęto ponad 357 tys. osób.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 843 łóżek i 4506 respiratorów. Poprzedniego dnia, we wtorek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 34 619 chorych z COVID-19, z których 3513 było pod respiratorem. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/wunjJguvdw — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 14, 2021

Zapisy na szczepienia

Od środy na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisywać się 57-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.





Według obowiązującego kalendarza codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W środę może zapisywać się rocznik 1964 (57 lat). W czwartek zrobi to rocznik 1965 (56 lat).

Kalendarz na razie ustalono do 24 kwietnia, kiedy to rejestrować będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Johnson & Johnson wstrzymuje wprowadzenie szczepionki w UE

Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson już w poniedziałek rozpoczął dostawy swojej szczepionki do krajów Unii Europejskiej. Poinformowała o tym komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides. Pierwsi pacjenci mieli być zaszczepieni preparatem tej firmy jeszcze w tym tygodniu.

Jednak we wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem produktu tej firmy z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

ZOBACZ: Szczepionka Johnson & Johnson a zakrzepy. Jest oświadczenie

W związku z tym Johnson & Johnson zdecydował się opóźnić wejście na europejski rynek. Wcześniej podobne, choć również bardzo rzadkie przypadki zakrzepów zostały zaobserwowane przy innych szczepionkach tego samego typu, tj. AstraZeneki oraz Sputnika V.

Zgodnie z planem do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson - potwierdził w środę rano prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

