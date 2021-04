Mazowieckie: 31-latek rzucił krawężnikiem w paczkomat, uszkodził też budynek

Pijany 31-latek uszkodził paczkomat, a także budynek. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów z komisariatu w Mokobodach (mazowieckie). Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

W sobotni wieczór policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który najpierw uszkodził fragmentem krawężnika wyświetlacz paczkomatu, a następnie zdemolował budynek spółdzielczy. Zdążył uszkodzić agregat chłodniczy, z którego wyrwał przewody, a także kamerę przemysłową, w którą rzucił kamieniem, wyrwał również przewody zasilające fotowoltaikę. Drugą skrzynkę elektryczną zniszczył całkowicie. Spowodował też ubytki w elewacji budynku.

Straty oszacowano na 7 tys. zł.

Po wytrzeźwieniu 31-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do do pięciu lat więzienia.

jo/ sgo//Polsatnews.pl