Kompletnie pijany jeździł po parkingu, rozbijając auta. Zatrzymała go policja [WIDEO]

Nietrzeźwy kierowca, który manewrował swoją hondą na osiedlu we Wrześni, zdemolował dwa ogrodzenia i uszkodził cztery stojące na parkingu samochody. Został zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że miał 1,8 promila alkoholu. 24-latek będzie odpowiadał przed sądem.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (woj. wielkopolskie) zostali skierowani na interwencję przy ulicy Gdańskiej w tym mieście. Mieszkańcy zgłosili, że po osiedlu ma poruszać się pojazdem marki Honda nietrzeźwy mężczyzna. Lokatorzy alarmowali, że mężczyzna doprowadził do kilku kolizji z ogrodzeniem i innymi samochodami.

Stężenie alkoholu wciąż rosło



Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, znaleźli uszkodzone Hondy: Civic oraz Accord. Mieszkańcy podali rysopis sprawcy, który został wkrótce zatrzymany na ulicy Kwidzyńskiej. 24-letni mieszkaniec Wrześni został przebadany na zawartość alkoholu. Miał ponad 1,8 promila we krwi, a stężenie alkoholu jeszcze rosło.

Mundurowi ustalili, że kierowca miał cofnięte prawo jazdy.

Pijany kierowca trafił do Szpitala Powiatowego we Wrześni. Tam pobrano mu do badania krew.

Funkcjonariusze ustalili, że kierowca spowodował wiele zniszczeń. Swoją Hondą Accord krążył między ulicą Pilską i Gdańską. Uszkodził łącznie cztery pojazdy: dwie Hondy Civic, Fiata Punto i Volkswagena Touran. Przy ulicy Gdańskiej oraz Grunwaldzkiej swoim autem zdemolował ogrodzenia dwóch posesji.

"Staranował kilka aut i ogrodzeń"

"Tak wyglądała jazda pijanego kierowcy z Wrześni" - napisał na Twitterze mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, zamieszczając nagranie z tego zdarzenia.

Tak wyglądała jazda pijanego kierowcy z Wrześni. Staranował kilka aut i ogrodzeń. Został zatrzymany. Miał 1.8 promila.

Z parkingu na parking w Krapkowicach

Do podobnego zdarzenia doszło w sobotę 10 kwietnia na Opolszczyźnie. Policjanci z Krapkowic zatrzymali 41-latka, który wyjeżdżając z parkingu jednego z marketów uderzył w bariery ochronne. Następnie przejechał przez pas zieleni i wjechał na parking innego sklepu, gdzie uszkodził cztery samochody. Został zatrzymany podczas próby ucieczki.

Jak się okazało 41-latek wsiadł za kierownicę mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Jego sprawą zajmie się sąd. Grozi mu kara 2 lat więzienia.

