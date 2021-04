"Komisja Europejska, w porozumieniu z przywódcami wielu krajów UE, zdecydowała, że kontrakty z firmami produkującymi szczepionki, które obowiązują w bieżącym roku, nie zostaną przedłużone po ich wygaśnięciu" - czytamy we włoskim dzienniku "La Stampa".

Dziennik, powołując się na swoje źródła we włoskim Ministerstwie Zdrowia, dodał, że "Bruksela wolałaby skupić się na szczepionkach przeciwko COVID-19 wykorzystujących technologię RNA (mRNA), takich jak Pfizer/BioNTech i Moderna".



Komisja Europejska zwróciła się także do koncernu Johnson&Johnson o wyjaśnienia dotyczące "zupełnie nieoczekiwanego" zgłoszenia przez firmę opóźnień w dostawach szczepionek przeciwko COVID-19 do UE - powiedział we wtorek agencji Reuters urzędnik UE.

Amerykanie wstrzymali szczepienia Johnson&Johnson

We wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem produktu firmy Johnson&Johnson z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

We wspólnym oświadczeniu agencji opublikowanym m.in. na Twitterze, FDA i CDC oznajmiły, że rekomendują wstrzymanie szczepień "z nadmiaru ostrożności".



