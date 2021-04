Zaczęła rodzić w samochodzie. Warszawska straż miejska pomogła kobiecie

Stołeczna straż miejska pomogła kobiecie, która zaczęła rodzić w samochodzie, zanim jej partner zdążył ją zawieźć do szpitala przy Karowej. Parze urodziła się zdrowa dziewczynka.

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem, o czym stołeczna straż miejska poinformowała we wtorek. - Była godzina 20.15 w poniedziałek. Strażnicy miejscy, którzy właśnie patrolowali ulice Śródmieścia, zostali zatrzymani przez zdenerwowanego kierowcę i poproszeni o eskortę do szpitala przy ul. Karowej. Okazało się, że w aucie żona zaczęła rodzić - przekazała straż.

Kierowca chaotycznie zaczął tłumaczyć strażakom, że żonie odeszły wody, a skurcze są już bardzo silne i częste, dlatego też bardzo się boi, że nie zdążą dojechać na porodówkę. W tej sytuacji strażnicy zdecydowali, że będą eskortować parę do szpitala. - W ciągu kilku minut rodząca kobieta znalazła się pod fachową opieką personelu szpitala - relacjonowali strażnicy miejscy.

Miły telefon odebrał tuż przed północą dyspozytor numeru alarmowego📞986. Na świat przyszła dziewczynka, której rodzice 3 godziny wcześniej mknęli na porodówkę eskortowani przez nasz radiowóz.

👶Witamy na świecie!

Przed północą na numer alarmowy 986 dostali informację od tego mężczyzny, że został ojcem "zdrowej i ślicznej dziewczynki". Podziękował też funkcjonariuszom za pomoc w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala

