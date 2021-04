Zabił niepełnosprawnego, podmienił trumny. Ciało zostało skremowane

Chiński sąd utrzymał karę śmierci dla mężczyzny znanego pod imieniem Huang. Były pracownik firmy transportującej zwłoki zabił niepełnosprawnego z zespołem Downa i podmienił ciało w trumnie przeznaczonej do kremacji. Zrobił to na zlecenie bogatego mężczyzny, który chciał zorganizować zmarłemu bratu tradycyjny pogrzeb. W regionie bowiem kremacja jest nakazana przez prawo.

Do zbrodni doszło 1 marca 2017 r. w Lufeng w prowincji Guangdong na południu Chin. Huang uprowadził 36-letniego, niepełnosprawnego Lina Shaorena, gdy ten zbierał śmieci z ulicy.

Gdy Shaoren nie wrócił do domu, rodzina mężczyzny zaalarmowała policję. Huanga podejrzanego w sprawie zatrzymano 2,5 roku później dzięki analizie nagrań z monitoringu. Wnioski ze śledztwa ujawniono w listopadzie 2019 r.

Okazało się, że Huang zmusił Shaorena do wypicia dużej ilości alkoholu. Gdy 36-latek stracił przytomność, porywacz przeniósł go ze swojego samochodu do przygotowanej wcześniej trumny, a następnie zamknął wieko i zapieczętował. Dwa dni później przygotowaną trumnę podmienił z inną, przeznaczoną do kremacji. Ciało Shaorena skremowano, z kolei ciało innego mężczyzny zostało odebrane przez jego rodzinę.

Chciał zostać pochowany

Śledczy ustalili, że drugie ciało należało do mężczyzny zmarłego na raka w 2017 r. Na pomysł "zamiany ciał" wpadł jego brat, który "realizował ostatnią wolę". Zmarły bowiem nie chciał zostać skremowany, ale pochowany w tradycyjny sposób. Rozwiązanie to nie jest zgodne z prawem prowincji.

Zleceniodawca za znalezienie innego ciała zaoferował 107 tys. juanów (ok. 62 tys. złotych). Znaczna część kwoty, 90 tys. juanów, trafiła do Huanga, reszta przypadła pośrednikowi, który skontaktował ze sobą obie strony.

We wrześniu 2020 r. Huang został skazany na karę śmierci. W tym tygodniu lokalne media poinformowały, że sąd wyższej instancji odrzucił jego apelację.

5 mln kremacji rocznie

"South China Morning Post" wskazuje, że lokalne chińskie władze od lat promują kremację, a niektóre prowincje, takie jak Guangdong, tworzą przepisy, które ją nakazują. Urzędnicy tłumaczą, że rozwiązanie jest "bardziej ekologiczne" i nie zapełnia przestrzeni, która może być wykorzystana do innych celów. Jednak tradycyjne pochówki wciąż cieszą się dużą popularnością, głównie z powodów religijnych.

Z danych ministerstwa spraw cywilnych wynika, że 52 proc. zmarłych w 2019 r. w całym kraju zostało skremowanych (ok. 5 mln osób).

Od 2012 r. chińskie sądy rozpatrzyły ponad 200 spraw związanych z zamianą lub kradzieżą ciał.

