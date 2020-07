Zabił i zjadł siedmioro dzieci. Jego ciało skremowano po 60 latach

Si Quey przyznał się jedynie do zabójstw, nigdy nie potwierdził oskarżeń związanych z kanibalizmem. Mężczyzna został aresztowany w prowincji Rayong w 1958 roku. W momencie egzekucji Si Quey miał 32 lata.

Pluton rozstrzelał go 16 września 1959 roku. Jego ciało trafiło do szpitala. Wykorzystywano je w celach naukowych. Później zmumifikowane szczątki seryjnego mordercy przebywały jeszcze w gablocie szpitalnego muzeum.

Szpital miesiąc temu wezwał krewnych skazańca, ale nie zgłosili się po ciało mordercy. Kremacją musiał się więc zająć pobliski wydział więzienny.

Kremacja mordercy odbyła się w świątyni Wat Bang Praek Tai w Bangkoku. W ceremonii wzięła udział m.in. grupa osób z dystryktu Thap Sakae, gdzie Si Quey tuż po przybyciu z Chin znalazł pracę. W tym miejscu zamordował czworo dzieci.

Ostateczne miejsce spoczynku prochów mężczyzny nie zostało jeszcze ustalone - informuje "Bangkok Post".



"Bądź grzeczny, bo przyjdzie Si Quey..."



Na czwartkowej ceremonii pojawił się 78-letni Jeerarote Jeerapornsawat, który znał osobiście skazańca. Kanibal pracował na polu papryki chilli jego dziadka w dzielnicy Thap Sakae. Z relacji mężczyzny wynikało, że zarabiał 30 bahtów dziennie. Nie znał języka tajskiego, dlatego musiał pracować przy ciężkich zajęciach - zazwyczaj zajmował się ogrodnictwem.

