Ciało 17-latki w stawie. Dziewczyna była wcześniej na "osiemnastce"

W stawie w miejscowości Dąbrówki koło Łańcuta w niedzielę znaleziono ciało 17-latki. Dziewczyna miała uczestniczyć w "osiemnastce" znajomego. Grupa młodzieży bawiła się przy ognisku. Śledczy przesłuchują świadków by ustalić, co mogło się wydarzyć i czy ktoś mógł się przyczynić do śmierci nastolatki.