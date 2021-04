Zabił kobietę i jej 4-letniego syna, ciała spalił w piecu. Wydała go żona, kiedy... zmarł

20-letnia Angela Mack Cox i jej 4-letni synek Thomas "Mikey" Rettew zniknęli w grudniu 2002 roku w Arkansas. Służby przez blisko dwie dekady próbowały wyjaśnić, co się z nimi stało. Nie odnaleziono jednak ani ciał, ani nie natrafiono na żaden ślad.

Sytuacja zmieniła się, kiedy na początku kwietnia Barbara Krusen powiedziała agentom FBI, że ​​to jej mąż Clarence Krusen "pozbył się" młodej matki i jej synka, a ich ciała spalił w piecu. Biuro szeryfa hrabstwa Fulton ogłosiło w piątek, że te nowe informacje pomogły zamknąć dochodzenie w sprawie zaginionych.

"To ​​rozgniewało ją i Clarence'a"

Do pierwszej rozmowy śledczych z żoną sprawcy zabójstwa doszło już w zeszłym roku. Przyznała wówczas, że ​​spotkała się jesienią 2002 r. Angelą Mack Cox. 20-latka przyjechała wówczas do pracy na farmie Krusenów w Alton w stanie Missouri.

Cox chciała przeprowadzić się do Kalifornii i miała zgodzić się na oddanie 4-letniego synka do adopcji małżeństwu Krusenów, rzekomo podpisała nawet stosowne dokumenty. Wdowa powiedziała policji, że 20-latka zmieniła jednak decyzję i chce wrócić po chłopca. "To ​​rozgniewało ją i Clarence'a" - wynika z jej zeznań złożonych w sprawie.

Barbara Krusen przekazała 20-latce, że ma przyjechać i odebrać małego Mikeya, bo ona chce być po prostu opiekunką do dziecka. Para wysłała Cox bilet autobusowy i odebrała ją w Springfield w stanie Missouri.

Następnego ranka chłopiec i jego mama zniknęli.

Badanie wariografem bez rezultatu

Śledczy poprosili Barbarę, by zgodziła się na przeprowadzenie badania na wariografie. Test przeprowadzono 2 kwietnia, ale - jak stwierdza biuro szeryfa - nie dał on jednoznacznej odpowiedzi, czy kobieta mówi prawdę. Do przełomu doszło podczas rozmowy z agentami przeprowadzonej po teście na wykrywaczu kłamstw.

Barbara Krusen przyznała, że ​​to jej nieżyjący mąż "pozbył się ich". - Zabił je, a ciała spalił w piecu, który wykorzystywali na farmie - zeznała.

Kobieta miała się tego dowiedzieć, kiedy para opuszczała farmę. Clarence miał wówczas wyjaśnić żonie, że muszą usunąć piec. Dopytywany dlaczego, w końcu zdradził do czego go użył.

Clarence Krusen zginął w 2012 r., został śmiertelnie postrzelony w Laredo w Teksasie. Detektywi nie byli w stanie odszukać żadnych szczątków zaginionych, ale stwierdzili, że wierzą w relację Barbary Krusen.

Kobiecie w związku ze sprawą nie został postawiony żaden zarzut.

