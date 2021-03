"New York Times" informuje, że zdarzenie miało miejsce 23 listopada 2020 roku. 15-latek dokonał wówczas nieudanego napadu na stację Oakie Gas Express - właścicielowi udało się uciec, zamknąć sprawcę w środku i wezwać pomoc. Rodriguez po kilku minutach wyszedł przez okno. Budynek był już wtedy otoczony przez funkcjonariuszy.

ZOBACZ: Policjanci klęczeli na szyi weterana przez 5 minut. 30-latek zmarł

Policja utrzymuje, że nastolatek nie stosował się do wydawanych poleceń i nie chciał odłożyć broni.

- Funkcjonariusze muszą podejmować decyzje dotyczące życia i śmierci w ułamku sekundy, opierając się na swoim wyszkoleniu. Kiedy podejrzany o napad z bronią w ręku nie słuchał poleceń, pięciu policjantów dostrzegło to samo zagrożenie i jednocześnie wystrzeliło ze swojej broni - tłumaczył w środę przedstawiciel ze związku policyjnego w Oklahoma City.

W tę wersję nie wierzy rodzina zastrzelonego, świadkowie i prokuratura, która udostępniła policyjne filmy i nagranie z monitoringu. Widać na nim, że 15-latek odłożył na ziemię pistolet, a później sięgnął do tylnej kieszeni po telefon komórkowy i wtedy został 13-krotnie postrzelony.

Skuli nieprzytomnego

Ciężko ranny i nieprzytomny nastolatek leżał na ziemi skuty kajdankami, kiedy na miejscu zjawili się ratownicy medyczni. Był reanimowany w karetce, a następnie w szpitalu, ale jego życia nie udało się uratować.

ZOBACZ: Szef policji w Minneapolis klęczał przed karawanem z ciałem George'a Floyda

W oświadczeniu prokuratura przekazała, że funkcjonariusze niepotrzebnie strzelali do Rodrigueza. "Stavian Rodriguez nie miał innej broni poza bronią palną, którą upuścił przed »rozstrzelaniem« - napisano w komunikacie. "Z tylnej kieszeni wyciągnięto telefon komórkowy, to trzymał tam rękę, gdy oddano strzały" - poinformowano.

BREAKING: Five Oklahoma City police officers are facing charges of first-degree manslaughter in the shooting death of a 15-year-old armed robbery suspect.https://t.co/21bwF7DDG7