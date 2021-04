Uchodźca zabił homoseksualistę i ranił jego partnera. Pierwszy taki proces w Niemczech

Abdullah al H. H. urodził się w syryjskim Aleppo. W 2015 roku przedarł się przez Turcję, a następnie szlakiem bałkańskim dotarł do Monachium. W 2017 roku przyjechał do Drezna. Tam zaczął się radykalizować, nawiązał też kontakt ze zwolennikami Państwa Islamskiego (IS).

"Homoseksualiści to wrogowie Boga"

W 2017 roku trafił do aresztu, a później do więzienia, m.in. za wspieranie IS. Za atak na funkcjonariusza publicznego otrzymał kolejny wyrok. Z więzienia wyszedł 29 września 2020 roku. Kilka dni później, zgodnie ze swoim planem, zaatakował w Dreźnie parę gejów, gdyż - jak tłumaczył później psychiatrze - "homoseksualizm to ciężki grzech (...) a homoseksualiści to wrogowie Boga, z którymi trzeba walczyć i których trzeba bić lub zabijać". Abdullah al H.H, wybrał swe ofiary, aby też ukarać je jako "niewierzących" przedstawicieli otwartego społeczeństwa.

ZOBACZ: Imigrant skazany za podpalenie kościoła. "Szanuję wyznanie innych"

Uzbrojony w dwa kuchenne noże zaatakował w centrum Drezna trzymającą się za ręce parę homoseksualistów, Thomasa L. i jego partnera Olivera L., którzy przyjechali do tego miasta z Nadrenii Północnej-Westfalii w celach turystycznych. Najpierw ugodził w plecy Thomasa L. Gdy obaj mężczyźni próbowali się bronić zadał kolejne ciosy, a następnie uciekł z miejsca zbrodni.

55-letni Thomas L. nie przeżył ataku, a jego 43-letni partner został ciężko ranny.

"Chciał przygotować większe rzeczy"

Po kilkunastu dniach policja zatrzymała Abdullaha al H. H. Postawiono mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz niebezpiecznego uszkodzenia ciała. Proces w tej sprawie rozpoczął się w poniedziałek.

ZOBACZ: Węgry. Postępowanie za reklamę o homoseksualnych rodzinach. "Naruszono prawo do ochrony dzieci"

Jak powiedział podczas przesłuchania, po ataku na homoseksualistów Dreźnie "chciał przygotować większe rzeczy i zabić więcej niewiernych lub wrócić do Syrii". Psychiatrze wyznał, że "właściwie jego celem była męczeńska śmierć".

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ PAP