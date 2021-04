Szansa dla sparaliżowanych? Małpa przesuwała kursor "siłą myśli"

Na opublikowanym w czwartek filmie Neuralink zaprezentował eksperyment, który został przeprowadzony na 9-letnim makaku o imieniu Pager, któremu sześć tygodni temu wszczepiono chip do mózgu.

Małpa początkowo sterowała joystickiem, aby umieścić kursor w kolorowym kwadracie. W momencie ruchu, chip Neuralink zarejestrował czynnościową aktywność neuronową mózgu zwierzęcia, po czym przesyłał informację zwrotną do komputera w celu analizy.

Po pewnym czasie joystick został odłączony od maszyny, ale makak nadal z powodzeniem sterował kursorem. Sygnały zaczęły być przesyłane do urządzenia za pomocą wszczepionego implantu.

Szansa dla ludzi?

Na Twitterze Elon Musk napisał, że produkt Neuralink może otworzyć nowe możliwości dla osób sparaliżowanych. Dzięki wszczepionemu implantowi, byłyby w stanie one samodzielnie obsługiwać m.in. smartfona, a w przyszłości być może nawet sterować kończynami syntetycznymi.

"Późniejsze wersje będą w stanie przesyłać sygnały z neuronów w mózgu do neuronów w klastrach neuronów ruchowych/czuciowych ciała, umożliwiając w ten sposób, na przykład paraplegikom, ponowne chodzenie" - napisał wynalazca. "Urządzenie jest bezprzewodowo wszczepiane na równi z czaszką i ładuje się także bezprzewodowo, dzięki czemu wyglądasz i czujesz się zupełnie normalnie" - dodał.

