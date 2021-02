Świnie potrafią grać w gry wideo. Nowe badania naukowców

- Nie grają w Minecrafta, ale mogą manipulować sytuacją, aby otrzymać nagrodę - powiedziała BBC Kate Daniels z Willow Farm w Worcestershire. Kobieta utrzymuje, że naukowcy mogą być pod wrażeniem, ale "nie sądzi, aby to było zaskoczeniem dla kogoś, kto pracuje ze świniami".

Inteligentne świnie

Do badania naukowcy wytypowali cztery świnie. Przed Hamletem i Omletem z rasy Yorkshire oraz mikro świniami Panepinto - Ebonym i Ivorym - postawiono joystick, za pomocą którego miały pyskiem kierować kursorem na ekranie ustawionym przed ich głowami. "Wygranie" poziomu gry, co należy rozumieć jako osiągnięcie pożądanego przez badaczy rezultatu, owocowało nagrodą w postaci przekąski dla zwierzęcia.

ZOBACZ: Świnie i krowy w zoo? Propozycja krakowskiego radnego

Okazało się, że świnie rozumieją zależność pomiędzy ruchami joysticka i otrzymywanym z dozownika pożywieniem. Podejmowane przez nie próby przejścia kolejnych poziomów pokazały, że ich ruchy nie były przypadkowe. Najlepszy w rozgrywce Ivory trafiał do celu w 76 procentach przypadków.

Pigs can play video games with their snouts, scientists find 🐽🎮 https://t.co/VEv7ihyqG6 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 11, 2021

- To, co udało im się osiągnąć, to trafić w cele znacznie powyżej poziomu przypadkowych szans - powiedziała "Gizmodo" kierująca badaniem dr Candace Croney, dyrektor Center for Animal Welfare Science na Uniwersytecie Purdue. Badaczka utrzymuje, że w trakcie eksperymentu zwierzęta "wykazywały zrozumienie tego, o co je proszono".

Miłe zachowanie ma znaczenie

Co więcej - kontynuowały one grę, nawet kiedy dozownik nagród się zepsuł, bo badacze zachęcali je do tego miłymi słowami i swoim zachowaniem.

ZOBACZ: Chwile radości pandy wielkiej. Kamery zarejestrowały bawiące się na śniegu zwierzęta

- Ten rodzaj badań jest ważny, ponieważ - podobnie jak w przypadku wszystkich czujących istot - sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze świniami i to, co z nimi robimy, ma dla nich wpływ i ma dla nich znaczenie - powiedziała BBC Croney.

Pigs can play video games–Scientists https://t.co/vgVKTPOgzR — Naija Premium Gist (@naijapremiumgst) February 11, 2021

O "świńskiej inteligencji" mówi także Kate Daniels. - Kiedy spojrzysz świni prosto w oczy, zobaczysz, że jest tam inteligencja - powiedziała kobieta, parafrazując wypowiedź "Psy patrzą na ciebie, koty patrzą na ciebie z góry, a świnie patrzą ci prosto w oczy", która przypisywana jest Winstonowi Churchillowi.

WIDEO - Polscy europosłowie o aborcji podczas debaty w Parlamencie Europejskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/zdr/ BBC, "Gizmodo"