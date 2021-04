Koronapaszporty w UE przed wakacjami. Polska uczestniczy w procesie

"Jesteśmy gotowi wydawać takie certyfikaty już dziś. Mamy bazę osób zaszczepionych z unikalnym kodem QR, a więc takim, którego nie można podrobić. Ale sens tego pomysłu tkwi w możliwościach wszystkich krajów unijnych. Czekamy na rozporządzenia Komisji Europejskiej – mówi, cytowany przez "Rz" wysokiej rangi urzędnik z kancelarii premiera.

Zdążyć przed wakacjami

Dziennik zauważa, że kraje UE chcą wprowadzić "paszport covidowy" dla swoich obywateli przed wakacjami, by umożliwić swobodniejsze podróżowanie osób zdrowych.

ZOBACZ: WHO wypowiedziała się ws. koronapaszportów

"Na szybkim stworzeniu takiego dokumentu zależy przede wszystkim tym krajom, w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. To głównie Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria czy Turcja. Z "paszportem covidowym" są wiązane znacznie większe nadzieje niż tylko swobodne podróżowanie. Tak jak w Izraelu czy Nowym Jorku również w Polsce taki dokument mógłby otwierać zaszczepionym wejścia do kin, teatru, na stadiony, co miałoby ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i ożywienia gospodarki" - wyjaśnia gazeta.

Przypomina też wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który zapytany w czwartek, kiedy będziemy mogli swobodnie podróżować po Europie z takim certyfikatem, przyznał, że "rozmowy na poziomie UE prowadzone są na etapie wstępnym", a problemem jest dostępność szczepień.

Paszport w wersji cyfrowej

Według dziennika dyskusje na temat szczegółów od wielu miesięcy toczą się na forum grupy roboczej Rady UE. "Główne zasady są już znane – certyfikat będą dostawać osoby, które przechorowały Covid-19, są zaszczepione podwójną dawką szczepionki lub mają negatywny wynik testu. Nie będą one m.in. musiały odbywać kwarantanny, która obecnie paraliżuje podróżowanie" - twierdzi gazeta.

ZOBACZ: Koronapaszporty. Brytyjscy posłowie protestują

Według niej paszport będzie miał formę cyfrową. Ponadto "UE stworzy jednolitą infrastrukturę, a poszczególne państwa zdecydują, jakie dane o swoich obywatelach będą udostępniać".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziennikarzy "Rz", że "Polska bierze aktywny udział w procesie, który zakłada wprowadzenie i uruchomienie do 25 czerwca 2021 systemu wzajemnie uznawanych zaświadczeń cyfrowych".