Czarnoskóry porucznik armii USA oskarżył policję. Jest nagranie z interwencji

Incydent, którzy wydarzył się w grudniu, w Windsor, w stanie Wirginia, został zarejestrowany przez kamerę na mundurze jednego z policjantów.

Na nagraniu widać, że porucznik Caron Nazario podczas zatrzymania miał na sobie wojskowy mundur.

"Boje się wysiąść"

Słychać jego słowa wypowiedziane do policjantów: "Naprawdę boję się wysiąść (z samochodu)". - Tak, powinieneś - odpowiada jeden z funkcjonariuszy.

Oficjalnym powodem zatrzymania - jak twierdzi policja - był brak tablic rejestracyjnych na samochodzie Nazario. Jednak na nagraniu widać, że samochód miał tymczasowe tablice.

ZOBACZ: USA: 13-latek zastrzelony przez policjanta

Policjanci użyli wobec mężczyzny gazu pieprzowego, czym zmusili go ostatecznie do wyjścia z samochodu. Założyli żołnierzowi kajdanki i przeszukali jego samochód. Nazario zapytał policjantów dlaczego używają wobec niego środków przymusu. - Ponieważ nie współpracujesz - odpowiedział jeden z nich.

Por. Nazario został później zwolniony bez postawienia jakichkolwiek zarzutów.

Pozew przeciwko policjantom

Żołnierz wystąpił na drogę sądową wnosząc akt oskarżenia do federalnego sądu okręgowego w Norfolk, w stanie Wirginia, przeciwko policjantom Joemu Gutierrezowi i Danielowi Crockerowi. Oskarżył ich o pogwałcenie jego konstytucyjnych praw, w tym użycie przemocy, nielegalną rewizję i nielegalne przetrzymywanie w areszcie.

ZOBACZ: Policjanci zakuli 5-latka w kajdanki. Przekonywali matkę, by zaczęła go bić

Policja w Windsor nie ustosunkowała się dotychczas do tej sprawy. Do incydentu odniósł się za to Gubernator stanu Wirginia Ralph Northam. "Incydent w Windsorze jest niepokojący i rozgniewał mnie. Poleciłem policji stanowej w Wirginii przeprowadzenie niezależnego śledztwa w tej sprawie. Nasza wspólnota wykonała ważną pracę w zakresie reformy policji, ale musimy nadal pracować nad zapewnieniem, że mieszkańcy Wirginii są bezpieczni podczas kontaktów z policją, egzekwowanie prawa jest uczciwe i sprawiedliwe, a ludzie są pociągani do odpowiedzialności" - napisał na Facebooku.

Jak dodał zaprosi wkrótce zatrzymanego mężczyznę na spotkanie. "Musimy kontynuować szerszy dialog na temat reform w naszym kraju" - dodał.

Incydent jest kolejnym przykładem - jak podkreślają media - brutalności policji wobec przedstawicieli mniejszości etnicznych. Najgłośniejszym z nich jest obecny proces w Milwaukee byłego policjanta Dereka Chauvina oskarżonego o spowodowanie śmierci podczas zatrzymania czarnoskórego George'a Floyda.