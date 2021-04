Kuzyn Pharella Williamsa zastrzelony przez policję. Muzyk domaga się niezależnego śledztwa

"Jest zbyt wiele pytań bez odpowiedzi ze strony miasta i stanu. Z respektem wzywam do wszczęcia śledztwa federalnego" - napisał Pharrell Williams po pogrzebie swojego kuzyna Donovona Wayne'a Lyncha. 25-letni krewny muzyka został zastrzelony przez policjanta pod koniec marca. Kamery w mundurach funkcjonariuszy były wyłączone.

Pod koniec marca policja w Virginia Beach (Wirginia) została wezwana do serii strzelanin. Na miejscu zginęła 28-letnia Deshayla Harris, kilka osób zostało rannych.

Niedługo potem policjanci otworzyli ogień do Donovona Lyncha, który miał "wymachiwać bronią". 25-latek został zastrzelony.

Na późniejszej konferencji prasowej policja przekazała, że choć funkcjonariusz, który oddał strzał miał kamerę w mundurze, to "z nieznanego powodu nie była ona aktywna" w momencie zdarzenia. Kamery nie miał włączony też drugi z policjantów - świadek zdarzenia. Służby dodały również, że aktualnie nie są w stanie potwierdzić, że broń zabezpieczona na miejscu zdarzenia faktycznie należała do zmarłego.

"Zawsze żył dla innych"

Choć w sprawie wszczęto wewnętrzne dochodzenie, to kuzyn zastrzelonego mężczyzny, piosenkarz i producent muzyczny Pharrell Williams domaga się niezależnego śledztwa federalnego. Pogrzeb członka rodziny zbiegł się z jego 48. urodzinami.

"Jest wiele pytań bez odpowiedzi" - podkreślił Pharrell we wtorek w swoim wpisie na Instagramie. Wcześniej muzyk pisał, że doszło do tragedii "nie do opisania".

"Był światłem, kimś kto zawsze żył dla innych. Niezwykle ważne jest, by moja rodzina i rodziny innych ofiar miały przejrzystość, szczerość i sprawiedliwość na jakie zasługują" - podkreślał Pharrell.

