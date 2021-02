Eksplozja rakiety SpaceX. Niepowodzenie Elona Muska

Start prototypu rakiety Starship SN9 nastąpił po godzinie 21:00 czasu polskiego z ośrodka testowego firmy w Boca Chica w Teksasie (USA). Podczas niekontrolowanego upadku rakiety na ziemię nie zostały uszkodzone platformy startowe. Nie ucierpiał także stojący obok kolejny prototyp rakiety - SN10.

"Musimy popracować nad lądowaniem"

Kłopoty zaczęły się, gdy maszyna rozpoczęła manewr powrotny z wysokości około 6 mil po 6 minutach i 26 sekundach od startu. Wówczas nie zadziałał jeden z silników wykorzystywanych podczas przyziemiania. Rakieta utraciła sterowność i rozbiła się. Mimo to w komentarzu komentator SpaceX powiedział podczas transmisji startu, że lot do prędkości poddźwiękowej na wysokości testowej wyglądał "bardzo dobrze i stabilnie".

- Musimy popracować jeszcze trochę nad lądowaniem - powiedział ekspert SpaceX. Przypomniał także, że to drugi start rakiety w tej konfiguracji.

Elon Musk, założyciel SpaceX i właściciel producenta aut elektrycznych marki Tesla, nie odniósł się do tego zdarzenia.

Wcześniej w grudniu ubiegłego roku w podobny sposób został zniszczony inny prototyp - SN8. Testowana rakieta ma obecnie wysokość 16 kondygnacji i w znacznej mierze jest samosterująca.

"Na tych zasadach nie dotrzemy na Marsa"

Postępowanie w sprawie katastrofy zapowiedziała Federalna Administracja Lotnictwa USA. Państwowy regulator przyglądał się także eksplozji rakiety SN8 i zgłosił po niej uwagi do producenta. Administracja informowała także o "opóźnieniu startu SN9". W odpowiedzi na te działania Elon Musk zamieścił na Twitterze komentarz, w którym stwierdził, że "na tych zasadach nigdy nie dotrzemy na Marsa".

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.



Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.