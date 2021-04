Lokalne media z Abruzji opisały historię Antonio Sabatino z okolic miasta Chieti, który urodził się 21 kwietnia 1921 roku. Poprosił on miejscowy oddział służby zdrowia o szczepienie w domu ze względu na swój wiek i stan zdrowia.

Jego rodzina poinformowała, że wszelkie próby nie przyniosły dotąd rezultatu i nikt nie zareagował pozytywnie pomimo telefonów i wysłania kilkudziesięciu e-maili oraz rejestracji w regionalnym oddziale służby zdrowia.

Niemcy więzili go w Polsce

Jak podkreślono, senior ma nadzieję na szczepionkę z okazji swych zbliżających się setnych urodzin.

Paolo Sabatino został w czasie wojny deportowany przez Niemców do Polski i więziony jako jeniec wojenny. Zdołał uciec i wsiadł na statek, którym dopłynął do Danii, gdzie ukrywał się przez pół roku zanim wrócił do Włoch we wrześniu 1945 roku.

wka/ PAP, polsatnews.pl