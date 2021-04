Zdobyła złoty medal w taekwondo. W 8. miesiącu ciąży [WIDEO]

Idrees uczestniczyła w zawodach ćwiczeń poomse, polegających na zaprezentowaniu układu technik ataku i obrony bez realnego przeciwnika. 26-latka zdobyła złoto w parze mieszanej z Aroworem Roqeebem, a także srebro w drużynie oraz indywidualny "brąz".

Organizatorzy podzielili się nagraniem z zawodów w mediach społecznościowych. Osiągnięcie 26-latki w widocznej ciąży określili jako "inspirujące".

....alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb.



This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020.



She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF