Władze pięć razy burzyły im dom. Palestyńczycy mieszkają w jaskiniach

- Nasze życie jest bardzo trudne, ale nasza obecność na tej ziemi jest jedyną rzeczą, która je chroni. Osadnicy przejmą ziemię opuszczoną przez jej mieszkańców - mówi 74-letni Abu Kebash, który wraz z ośmioma córkami i żoną mieszka w jaskini Tur na południe od Samou na południowym Zachodnim Brzegu.

Rodzina żyje otoczona z trzech stron izraelskimi osadami na obszarze zarządzanym przez izraelskich urzędników. "Stało się to więzieniem dla jego bliskich i sześciu innych rodzin nadal tam mieszkających" - pisze dziennik "Al-Monitor".

Farming families in West Bank retreat to caves as settlers encircle land https://t.co/wPriOBjphc via @ALMonitor



Issa Abu Kebash, 74, under attack from Israeli authorities & illegal settlers to dispossess him of his lands owned by his grandfather and father since Ottoman times.