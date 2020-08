Palestyński ostrzał rakietowy Izraela i izraelski atak na Strefę Gazy

Według izraelskiego wojska, w nocy palestyńscy bojownicy wystrzelili z Gazy w stronę Izraela 12 rakiet z czego 9 zostało przechwycone przez system obrony rakietowej Żelazna Kopuła.

ZOBACZ: Palestyna niezależnym państwem? Izrael twierdzi, że "proces pokojowy się nie zakończył"

W odpowiedzi izraelskie myśliwce przeprowadziły atak na zakład produkujący rakiety oraz cementownię, która miała być używana przez Hamas do budowy "podziemnej infrastruktury i tunelów".

Palestinian militants fired rockets at Israel from the Gaza Strip overnight and Israel responded with airstrikes on targets linked to the territory's militant Hamas rulers, via @AP https://t.co/FipJta40BR