Tłumy w kościele. Francuscy duchowni zatrzymani za "celowe narażanie życia"

O zatrzymaniu duchownych poinformowała w czwartek paryska prokuratura, potwierdzając informację dziennika "20 minut".

Dziennik "Le Parisien" opublikował nagrania z mszy w sobotę wieczorem w kościele św. Eugeniusza i św. Cecylii w 9. dzielnicy Paryża, na których widać, że wierni uczestniczyli w niej bez zachowania dystansu i masek. Kapłani również mieli odsłonięte twarze. Eucharystia była podawana do ust zamiast na rękę, wbrew zaleceniom Episkopatu.

Paris : deux ecclésiastiques ont été placés en garde à vue après une messe célébrée samedi dernier à l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, sans masques, ni distanciation (parquet / Le Parisien). pic.twitter.com/DevtFue60t — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 8, 2021

Diecezja "zdumiona"

We wtorek prokuratura paryska wszczęła śledztwo. Diecezja paryska poinformowała tego samego dnia, że jest "zdumiona oczywistym nieprzestrzeganiem podstawowych instrukcji dotyczących dystansowania się w maskach na twarzy".

Arcybiskup Paryża Michel Aupetit poinformował w środę o wszczęciu procedury kanonicznej wobec proboszcza parafii, która może prowadzić do jego odwołania.

Od roku katolicy są zobowiązani we Francji do przestrzegania obostrzeń sanitarnych w kościołach, co warunkuje organizowanie mszy. Noszenie maseczek jest obowiązkowe, jedno miejsce na dwa musi być wolne, a także wolny musi być co drugi rząd ławek. Komunię należy przyjmować do rąk.

