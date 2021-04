Rząd zaczyna się uginać? Włosi protestują przeciw obostrzeniom

Od północy Włoch aż po południe odbyły się pikiety właścicieli i pracowników restauracji, barów, sklepów i siłowni.

ZOBACZ: Protest restauratorów w Rzymie. Starcia z policją, wiele osób bez maseczek

"Wszyscy jesteśmy potrzebni" - pod tym hasłem w Turynie odbył się wiec obwoźnych sprzedawców artykułów nieżywnościowych. Na placu w mieście Pistoia ustawione zostały stragany bez towaru. W Neapolu protestujący urządzili wiec, w trakcie którego nieśli krzyże.

W komentarzach podkreśla się, że we Włoszech narasta napięcie społeczne i frustracja przedstawicieli wielu branż, ponoszących straty z powodu restrykcji przeciwepidemicznych.

- Do odmrożenia dojdzie, przede wszystkim od maja, być może już po 20 kwietnia uda się coś otworzyć - powiedziała minister do spraw polityki regionalnej Mariastella Gelmini przedstawicielom branży ślubnej.

Wcześniej rząd Mario Draghiego informował, że restrykcje antyepidemiczne będą we Włoszech obowiązywać do końca kwietnia, a wszystkie regiony będą w pomarańczowej lub czerwonej strefie.





Sytuacja we Włoszech

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało w środę, że minionej doby na Covid-19 zmarło 627 osób i potwierdzono 13 708 przypadków zakażenia koronawirusem w 339 tysiącach testów. Wskaźnik pozytywnych wyników spadł do 4 procent.

Italy's lengthy COVID-19 curbs spark small business protests

ROME - Dozens of small business owners scuffled with police on Tuesday as they tried to force their way into Rome's parliament square to protest against Italy's long-running coronavirus restrictions. pic.twitter.com/dXzkKRYURO