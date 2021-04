Według modeli matematycznych stworzonych na University College London, do 12 kwietnia niemal trzy czwarte Brytyjczyków będzie uodpornionych na koronawirusa – dzięki szczepionce i dzięki przeciwciałom wykształconym na skutek przebycia choroby.

Trzecia fala wygasa w Wielkiej Brytanii

Dane wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii wygasła już fala zachorowań. W środę odnotowano tam 2,7 tys. nowych zachorowań i 45 zgonów, czyli ponad dziesięciokrotnie mniej niż w Polsce. Z kolei liczba zgonów spadła o połowę na przestrzeni miesiąca. Wielka Brytania zaszczepiła już ponad 31 milionów osób, czyli niemal połowę mieszkańców kraju.

ZOBACZ: Papież apeluje o "solidarność szczepionkową". "Nikt nie uratuje się sam"

Optymistyczne szacunki University College London stoją w sprzeczności z innymi danymi, pochodzącymi od Imperial College. Te wskazują, że odporność uzyskało niewiele ponad 1/3 Brytyjczyków. – Te szacunki mnie zaskoczyły – powiedział prof. Karl Friston z UCL.

Wskazał, że odporność musi być w istocie dużo wyższa. Podkreślił, że ponad połowa dorosłych Brytyjczyków została już zaszczepiona, ok. 42 proc. nabyło odporność na skutek choroby, a ok. 10 proc. miało ją już wcześniej. – Kiedy bierzemy pod uwagę szacowaną skuteczność szczepienia, musi to oznaczać – według przyjętego modelu – że ok. 70 proc. populacji jest odporna – powiedział Friston. – Uwzględniając stopień kontaktu na początku pandemii i szacowane ryzyko zakażenia, to już niemal próg zbiorowej odporności.

31 mln zaszczepionych

Oficjalne brytyjskie dane w połowie marca mówiły, że 54 proc. Brytyjczyków ma przeciwciała koronawirusa. Od tego czasu wydano jeszcze 7 mln szczepionek, a 100 tys. osób zostało zakażonych. Z 31,7 mln zaszczepionych mieszkańców Wielkiej Brytanii, 5,6 mln została zaszczepiona dwiema dawkami.

ZOBACZ: Blisko 35% chorujących na COVID-19 ma problemy zdrowotne nawet pół roku później

University College London szacuje, że latem próg zbiorowej odporności Wielkiej Brytanii będzie znacznie niższy – wystarczy 40 proc. osób odpornych na koronawirusa.

WIDEO - Pięć osób nie żyje. Panika na pogrzebie prezydenta Tanzanii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb /pgo/ "The Sun"/Polsatnews.pl