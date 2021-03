Leczenie Covid-19 amantadyną. "To, co mówią politycy jest karalne"

- To, że politycy opowiadają o amantadynie - takie rzeczy są karalne. Trzeba zajrzeć do prawa farmaceutycznego, tam wyraźnie jest napisane, że nie wolno promować leków wydawanych na receptę, nie wolno pisać ani mówić o nich rzeczy niepotwierdzonych oficjalną rejestracją - tłumaczył w "Debacie Dnia" prof. Piotr Kuna.

- Pacjent z Covid-19 w ogóle nie jest badany w domu. Były lżejsze choroby, nie dające tylu powikłań i nigdy nie leczyło się przez telefon. Nie potrafię w ten sposób leczyć koronawirusa - mówił w poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" dr Włodzimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, postulujący stosowanie amantadyny w kuracji zakażenia SARS-CoV-2.

Do leczenia tą substancją nawiązała prowadząca "Debatę Dnia" Agnieszka Gozdyra.

- Co z tymi, którzy się domagają leczenia amantadyna? - zapytała profesora Piotra Kunę, kierownika II Katedry Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

- Zdanie pacjenta nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, co jest zapisane w charakterystyce produktu leczniczego. Mówiąc ludzkim językiem, "jak w badaniach wyszło, że coś pomaga na głowę, to pisze się, że pomaga na głowę". To, że politycy opowiadają o amantadynie - takie rzeczy są karalne. Trzeba zajrzeć do prawa farmaceutycznego, tam wyraźnie jest napisane, że nie wolno promować leków wydawanych na receptę, nie wolno pisać ani mówić o nich rzeczy niepotwierdzonych oficjalną rejestracją - odpowiedział.

"Bez rzetelnych badań trudno jest zalecać powszechnie dane leczenie"

Dr Leszek Borkowski - farmakolog kliniczny - zaznaczył, że "nie chodzi tylko o leczenie, ale o unikanie objawów niepożądanych związanych z tym leczeniem".

- Bez rzetelnych badań trudno jest zalecać powszechnie dane leczenie, choć wszyscy spotykamy się czasem z zaskakującymi wynikami leków, po których się tego nie spodziewaliśmy. Mniej więcej na tysiąc osób z dodatnim wynikiem do szpitala trafia około 3-4 proc. pacjentów. Osobom zgłaszającym się z lekkimi objawami pomoże nie tylko amantadyna, ale każdy lek, który nie zaszkodzi - podsumował.

