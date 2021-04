Sklep przynosił straty. Siedem ekspedientek z zarzutami ws. kradzieży

O sprawie poinformowała we wtorek rawicka policja. Jak podano, właściciel sklepu w jednej z wiosek w gminie Rawicz zauważył, że placówka od pewnego czasu przynosi spore straty.

"Sytuacja przymusiła go do przyjrzenia się bliżej swoim pracownicom. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wyciągnięcie wniosku, że znaczna część strat podyktowana jest tym, że to pracujące w sklepie kobiety systematycznie okradały swojego pracodawcę" - podała policja.

Funkcjonariusze po analizie zebranych dowodów zatrzymali siedem kobiet pracujących w tej placówce. Kobiety w wieku od 30 do 53 lat są m.in. mieszkankami Rawicza oraz Wąsosza.

Ukrywały towar m.in w tapczanie

"Podczas przeszukania miejsc zamieszkania sprawczyń, funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną cześć asortymentu pochodzącego z regałów marketu. Kobiety ukrywały go w rożnych miejscach między innymi w garażu, piwniczy czy też w tapczanie i w pufach" - wskazano.

Każda z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzuty kradzieży; czterem z zatrzymanych kobiet zarzucono kradzież na kwotę nie mniejszą niż 20 tys. zł, zaś trzem pozostałym na kwotę ok. 10 tys. zł.

Ekspedientkom grozi do 5 lat więzienia; będą one również musiały oddać zarzuconą im kwotę pieniędzy. Pracownice miały okradać market od 3 lat; zostały zwolnione dyscyplinarnie.

