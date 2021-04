Otwarte restauracje, kina i siłownie. Niemiecki land kończy lockdown

Wtorek był dniem powrotu do normalności dla mieszkańców Kraju Saary. Działalność wielu miejsc powoli zostaje wznowiona po lockdownie.

Restauracje mogą przyjmować ponownie klientów na zewnątrz. W ogródkach może spotkać się nawet do pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych.

Wizytę trzeba będzie jednak zaplanować z wyprzedzeniem i podać dane, by zdobyć rezerwację. Po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa (nie starszego niż 24 godziny) będzie mogło spotkać się natomiast więcej osób.

Otwierają się też m.in: kina, teatry, studia fitness i hale tenisowe. Przepustką w wielu przypadkach będzie również okazanie ujemnego wyniku testu.

To "jasny i niezawodny system"

"Po roku pandemii musimy pomyśleć o czymś więcej niż tylko o zamknięciu i ograniczeniu" - mówił premier Kraju Saary Tobias Hans (CDU) cytowany przez "WELT". Im więcej testów, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wiele infekcji koronawirusowych nie zostanie wykrytych - wynika z założenia nowego planu.

To nie eksperyment, a możliwość - zaznaczają władze. I przypominają, że obowiązujące od 6 kwietnia zasady są dozwolone, gdy liczba nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców utrzymuje tzw. wskaźnik zapadalności na COVID-19 poniżej 100. Jeszcze w poniedziałek ta wartość w Kraju Saary wynosił 91,3.

To "jasny i niezawodny system" - stwierdziła wicepremier Kraju Saary Anke Rehlinger (SPD), oceniając nowy model na czas pandemii. "Ostrożnie stwarzamy więcej wolności" - zaznaczyła. Jak dodała, to czy plan się powiedzie, "zależy od nas wszystkich".

Dobra pozycja ws. szczepień

W czasie, gdy liczba zakażeń w Niemczech wzrasta, działania kraju związkowego spotykają się z krytyką. Kanclerz Angela Merkel określiła plany Kraju Saary jako "bardzo śmiałe". Jak podkreśliła, nie jest to czas na rozważanie takiego rozwiązania.

Saara to najmniejszy kraj związkowy w Niemczech. Jego pozycja w rankingu szczepień jest na dobrym miejscu - podkreślają niemieckie media. W Lebach centrum szczepień działa nawet całodobowo. Dodatkowo na terenie landu funkcjonuje prawie 400 stacji testowych.

Jeśli plan Saary się powiedzie i liczba zakażeń nie wzrośnie, land planuje już kolejne działania po 18 kwietnia. Zapowiadane decyzje mają dotyczyć m.in. szkół i gastronomii.

"Konieczne jednolite działania całego kraju"

Minister zdrowia Jens Spahn wzywa rząd federalny i wszystkie kraje związkowe do podjęcia jednolitych działań przeciwko pandemii koronawirusa. Nie jest ważne, w jaki sposób zostanie to osiągnięte, "decydujące jest to, żeby tak się stało", mówił polityk we wtorek wieczorem w telewizji ARD.

Konieczna jest "możliwie jak największa jednolitość i porozumienie między rządem federalnym i jak największą liczbą 16 krajów związkowych, przede wszystkim co do tego, że zachorowalność nie może i nie powinna wzrosnąć powyżej 100 bez podjęcia bardzo zdecydowanych działań".

Same szczepienia i testy nie mogą przełamać trzeciej fali, powiedział Spahn. Należałoby również ograniczyć kontakty, a tym samym zakażenia. Kontakty prywatne, szkoły i przedszkola, jak również życie zawodowe to trzy główne obszary, które należy wziąć pod uwagę.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych różnią się w kwestii środków, jakie należy podejmować w walce z pandemią koronawirusa. Kanclerz Angela Merkel opowiada się za surowszymi ograniczeniami, szefowie niektórych landów nie są do tego przekonani.

Spahn w telewizji ARD potwierdził również swoją poprzednią obietnicę: "Wszyscy będziemy mogli zaszczepić się latem".

Szczepienie preparatem AstraZeneca

Z kolei we wpisie na Twitterze minister Spahn ogłosił, że jego rodzice w rodzinnym Muensterland zostali zaszczepieni szczepionką firmy AstraZeneca, która jest stosowana tylko u osób powyżej 60. roku życia.

Meine über 60-jährigen Eltern wurden gerade daheim im Westmünsterland mit AstraZeneca geimpft. Termin online unter https://t.co/FMKaE5O4xT gebucht, vor Ort lief alles reibungslos und fürsorgend. Ein großes Danke an alle, die jeden Tag bei unserer Impfkampagne mithelfen! — Jens Spahn (@jensspahn) April 6, 2021

"Wizyta została zarezerwowana online (...), na miejscu wszystko przebiegło sprawnie i starannie. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy codziennie pomagają w naszej kampanii szczepień" - napisał Spahn na Twitterze.

Instytut Roberta Kocha (RKI) zgłosił w środę prawie 9700 nowych infekcji, znacznie mniej niż tydzień temu. Zapadalność na Covid 19 na 100 000 mieszkańców w ciągu 7 dni spadła do poziomu 110,1 (dzień wcześniej wartość ta wynosiła 123).

Ponadto w ciągu 24 godzin odnotowano 298 nowych zgonów. Dokładnie tydzień temu RKI odnotował 17 051 nowych zakażeń i 249 nowych zgonów w ciągu jednego dnia. Ze względu na święta, znaczenie tych danych jest nieco ograniczone.

