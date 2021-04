Na stacjach metra i stadionie Legii. Warszawa otwiera masowe punkty szczepień

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska wyraziła zadowolenie z faktu, że stołeczny samorząd został poproszony, by tworzyć system masowych szczepień na terenie miasta.

"Chcemy jak najszybciej wrócić do normalności"

- Jesteśmy do tego gotowi od dawna, bo akurat my przygotowaliśmy w Warszawie około 60 punktów szczepień opartych o zakłady opieki zdrowotnej, punktów, które praktycznie stały puste - powiedziała zastępca prezydenta miasta stołecznego.

System system szczepień masowych będzie tworzony od 19 kwietnia, a w Warszawie będzie 13 punktów szczepień - poinformowała. - Zależy nam bardzo na tym, aby jak najszybciej wyszczepić mieszkańców naszego miasta i jak najszybciej wrócić do normalności sprzed pandemii - podkreśliła Kaznowska.

Poinformowała, że władze Warszawy planują szczepić około 80 tys. mieszkańców tygodniowo. Docelowo zaś stolica będzie mogła w miejskich, masowych punktach szczepić w ciągu siedmiu dni 150-200 tys. mieszkańców. - Może jestem marzycielką - mówiła Kaznowska.

Informację na ten temat podał we wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zobaczcie gdzie zlokalizowane będą miejskie punkty szczepień masowych w @warszawa. pic.twitter.com/lA1yVJi01g — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 6, 2021

Największy punkt na Legii Warszawa

Na stadionie Legii szczepić się będzie kilka tysięcy osób dziennie. - Tam planujemy zorganizować aż 30 stanowisk szczepień - poinformowała z kolei we wtorek.

Kaznowska przy okazji podziękowała władzom warszawskiego klubu. - Kiedy zatelefonowałam do prezesa Dariusza Mioduskiego, odpowiedź była natychmiastowa: "Wchodzimy w to". I bardzo za to dziękuję - powiedziała samorządowiec.

Trzy miejskie punkty szczepień masowych znajdą się na stacjach metra: Dworzec Wileński, Trocka i Księcia Janusza. Jak wyjaśniła Kaznowska, przy ustalaniu tych lokalizacji decydowała odpowiednio duża przestrzeń umożliwiająca organizację punktu i węzła sanitarnego. Za współpracę dziękowała spółce Metro Warszawskie.

Wyjaśniła, że miasto przygotowało opaski z napisem #WarszawaSzczepi z kodem QR, którą każdy otrzyma po wejściu do punktu szczepień.

Wyjaśniła, jak to będzie wyglądało na stadionie Legii. - Osoba, która przyjdzie do rejestracji, dostaje opaskę - to jest pierwsza strefa - przechodzi do kolejnej strefy. Strefa druga to jest strefa 30 stanowisk, gdzie taka sobą będzie szczepiona - powiedziała. Następnie na obserwację po szczepieniu pacjent będzie przechodził do strefy trzeciej, która ma się znaleźć na trybunach stołecznego stadionu.

Miasto uruchomi też specjalną linię autobusową, która ułatwi dotarcie do punktu przy Łazienkowskiej. - Będzie to linia "901" i kursować będzie z Dworca Centralnego pod stadion Legii co 15 minut, poczynając od godz. 7:30 do godz. 21 każdego dnia - powiedziała Kaznowska.

Trasa "901" umożliwi również przesiadki do I oraz II linii metra.

WTP Schemat linii "901"

Uruchomiona też zostanie strona internetowa warszawaszczepi.pl, na której chętni znajdą informacje dotyczące samorządowych punktów szczepień.

Budka: Duda jest prezydentem bezobjawowym

Na wspólnej konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka oraz wiceprezydent Warszawy podkreślali, jakie znaczenie dla prawidłowego procesu szczepień ma włączenie do niego samorządów.

- Nie byłoby dantejskich scen związanych ze szczepieniami, gdyby od początku wykorzystać potencjał samorządowców. To samorządowcy wiedzą, jak organizować tego typu akcje - podkreślił Borys Budka.

Jego zdaniem nie uda się bez udziału samorządów optymalne wykorzystać szczepionek, które płyną do Polski. - To wyzwanie dla całego państwa, ale nie da się tego zrealizować inaczej, niż wykorzystując potencjał wójtów, burmistrzów, prezydentów - ocenił Budka.

- Te kilka miesięcy zaniechań, ta niechęć do samorządu spowodowały pogłębiony chaos, jeśli chodzi o szczepienia. Dzisiaj czas najwyższy przeprosić samorządy i wykorzystać to, z czym mamy do czynienia w Warszawie - powiedział szef PO. - System centralnego zarządzania w Polsce zbankrutował razem z PRL - podkreślił polityk.

Zdaniem szefa PO "wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo abdykował i tylko udziela wywiadów, w których straszy koalicjantów i obywateli".

Budka odnosząc się do aktywności prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście szczepień, powiedział: - Prezydent Duda jest prezydentem bezobjawowym. Powinien dawno zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, powinien być aktywny, jeśli chodzi o Radę Gabinetową. Jak widać dużo większą radość sprawia mu komentowanie wpisów sportowych niż zajęcie się problemami państwa - powiedział polityk opozycji.

hlk/zdr/wka/Polsatnews.pl/PAP